R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a m i n a c c i a d i I s r a e l e d i n e g a r e l a r e g i s t r a z i o n e a M e d i c i S e n z a F r o n t i e r e ( M s f ) e a d a l t r e o r g a n i z z a z i o n i n o n g o v e r n a t i v e i n t e r n a z i o n a l i è u n t e n t a t i v o c i n i c o e c a l c o l a t o d i i m p e d i r e a q u e s t e o r g a n i z z a z i o n i d i f o r n i r e a s s i s t e n z a a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a , v i o l a n d o g l i o b b l i g h i d i I s r a e l e s t a b i l i t i d a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o " . L o s c r i v e M s f i n u n a n o t a , s p i e g a n d o c h e " n e g a r e l ' a s s i s t e n z a m e d i c a a i c i v i l i è i n a c c e t t a b i l e i n q u a l s i a s i c i r c o s t a n z a e d è s c a n d a l o s o u t i l i z z a r e g l i a i u t i u m a n i t a r i c o m e s t r u m e n t o p o l i t i c o o p u n i z i o n e c o l l e t t i v a . È o r a d i a g i r e . I s r a e l e s t a i n t e n s i f i c a n d o i l s u o g r a v e a t t a c c o a l l a r i s p o s t a u m a n i t a r i a , m i n a c c i a n d o d i r e t t a m e n t e l ' a s s i s t e n z a m e d i c a e g l i a i u t i u m a n i t a r i a i c i v i l i " . " M s f r i f i u t a i n e q u i v o c a b i l m e n t e l e a c c u s e m o s s e d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e n e i g i o r n i s c o r s i . M s f n o n a s s u m e r e b b e m a i c o n s a p e v o l m e n t e p e r s o n e c o i n v o l t e i n a t t i v i t à m i l i t a r i , i n q u a n t o c i ò è i n c o n t r a s t o c o n i n o s t r i v a l o r i f o n d a m e n t a l i e l a n o s t r a e t i c a . S e l a d e s c r i z i o n e d i c i ò c h e i n o s t r i t e a m v e d o n o c o n i p r o p r i o c c h i a G a z a – m o r t e , d i s t r u z i o n e e l e c o n s e g u e n z e s u l l a p o p o l a z i o n e d e l l a v i o l e n z a g e n o c i d a – è s g r a d e v o l e p e r a l c u n i , l a c o l p a è d i c h i c o m m e t t e q u e s t e a t r o c i t à , n o n d i c h i n e p a r l a . M s f n u t r e l e g i t t i m e p r e o c c u p a z i o n i i n m e r i t o a l l ' o b b l i g o d i r e g i s t r a z i o n e c h e i m p o n e d i c o n d i v i d e r e l e i n f o r m a z i o n i p e r s o n a l i d e l n o s t r o p e r s o n a l e p a l e s t i n e s e c o n l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e , p r e o c c u p a z i o n i a g g r a v a t e d a l f a t t o c h e 1 5 m e m b r i d e l l o s t a f f d i M s f s o n o s t a t i u c c i s i d a l l e f o r z e i s r a e l i a n e " . " I n q u a l s i a s i c o n t e s t o , s p e c i a l m e n t e u n o i n c u i g l i o p e r a t o r i m e d i c i e u m a n i t a r i s o n o s t a t i i n t i m i d i t i , a r b i t r a r i a m e n t e d e t e n u t i , a t t a c c a t i e u c c i s i i n g r a n n u m e r o , r i c h i e d e r e g l i e l e n c h i d e l p e r s o n a l e c o m e c o n d i z i o n e p e r l ' a c c e s s o a l t e r r i t o r i o è u n o s c o n f i n a m e n t o s c a n d a l o s o . T a l e r i c h i e s t a m i n a l ' i n d i p e n d e n z a e l a n e u t r a l i t à u m a n i t a r i a e d è r e s a a n c o r a p i ù p e r i c o l o s a d a l l ' a s s e n z a d i c h i a r e z z a s u c o m e t a l i d a t i s e n s i b i l i s a r a n n o u t i l i z z a t i , c o n s e r v a t i o c o n d i v i s i . T u t t a v i a , i n v e c e d i d i a l o g a r e c o n M s f p e r a s c o l t a r e l e n o s t r e p r e o c c u p a z i o n i , i l m i n i s t e r o r e s p o n s a b i l e d e l p r o c e s s o d i r e g i s t r a z i o n e h a i g n o r a t o l e n o s t r e r i p e t u t e r i c h i e s t e d i i n c o n t r o e c i a c c u s a s u i m e d i a d i o s p i t a r e c o n s a p e v o l m e n t e p r e s u n t i t e r r o r i s t i " . " L e f o r z e i s r a e l i a n e h a n n o u c c i s o e f e r i t o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i c i v i l i , h a n n o d i s t r u t t o d e l i b e r a t a m e n t e i n f r a s t r u t t u r e e s s e n z i a l i , e h a n n o p r e s o d i m i r a i l p e r s o n a l e m e d i c o , g l i o p e r a t o r i u m a n i t a r i e i g i o r n a l i s t i . I s r a e l e h a p r e s o i l c o n t r o l l o d i o l t r e l a m e t à d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , c o s t r i n g e n d o l a p o p o l a z i o n e i n u n ' a r e a s e m p r e p i ù r i s t r e t t a i n c u i l e c o n d i z i o n i d i v i t a s o n o d i s u m a n e , e h a p r o v o c a t o u n a c a r e n z a d i b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à b l o c c a n d o e r i t a r d a n d o l ' i n g r e s s o d i b e n i e s s e n z i a l i , c o m p r e s e l e f o r n i t u r e m e d i c h e " . " A t t u a l m e n t e , M s f s o s t i e n e 1 l e t t o s u 5 n e g l i o s p e d a l i d i G a z a e a s s i s t e 1 m a d r e s u 3 d u r a n t e i l p a r t o . I l s o s t e g n o c h e f o r n i a m o n o n è a f f a t t o s u f f i c i e n t e a s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d e i p a l e s t i n e s i , m a l a s u a s o s p e n s i o n e a v r e b b e u n c o s t o t e r r i b i l e . I l f a t t o c h e I s r a e l e i m p e d i s c a a M S F e a d e c i n e d i a l t r e o r g a n i z z a z i o n i d i f o r n i r e s e r v i z i a i p a l e s t i n e s i , d o p o c h e l e f o r z e i s r a e l i a n e h a n n o d i s t r u t t o i l s i s t e m a s a n i t a r i o d i G a z a , r a p p r e s e n t a u n ’ i n t e n s i f i c a z i o n e d e g l i a t t a c c h i c o m p i u t i c o n t r o i p a l e s t i n e s i n e g l i u l t i m i d u e a n n i " . " I s e r v i z i d i s p o n i b i l i p e r l a p o p o l a z i o n e d i G a z a s o n o o r a m o l t o i n f e r i o r i a l f a b b i s o g n o , p r o p r i o a c a u s a d e i b l o c c h i e d e l l e r e s t r i z i o n i i m p o s t i d a I s r a e l e . P e r i l t e r z o i n v e r n o c o n s e c u t i v o , l a S t r i s c i a d i G a z a è s t a t a c o l p i t a d a u n a b b a s s a m e n t o d e l l e t e m p e r a t u r e , p i o g g e t o r r e n z i a l i e f o r t i v e n t i . L e c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e h a n n o d i s t r u t t o e a l l a g a t o i r i f u g i d i f o r t u n a i n c u i v i v e l a p o p o l a z i o n e , m e n t r e I s r a e l e c o n t i n u a a b l o c c a r e l ' i n g r e s s o d i f o r n i t u r e c o m e t e n d e , t e l o n i e a l l o g g i t e m p o r a n e i . O r a i l g o v e r n o i s r a e l i a n o c e r c a d i v i e t a r e a n c h e i p o c h i a i u t i e s e r v i z i e s i s t e n t i . M s f c o n t i n u a a c e r c a r e i l d i a l o g o c o n l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e p e r p o t e r m a n t e n e r e l e n o s t r e a t t i v i t à e s s e n z i a l i e s o s t e n e r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o d i G a z a , o r m a i d e c i m a t o . C o n s e n t i r e l ' a i u t o u m a n i t a r i o n o n è u n f a v o r e . È u n o b b l i g o p r e v i s t o d a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . O g g i p i ù c h e m a i , i p a l e s t i n e s i h a n n o b i s o g n o d i p i ù s e r v i z i , n o n d i m e n o " ,