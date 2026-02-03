T e l A v i v , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s o l ' i n c o n t r o t r a l ' i n v i a t o s p e c i a l e s t a t u n i t e n s e S t e v e W i t k o f f , i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u e i r e s p o n s a b i l i d e l l a s i c u r e z z a d e l l o S t a t o e b r a i c o . L o r i f e r i s c o n o i m e d i a i s r a e l i a n i , a g g i u n g e n d o c h e a l l ' i n c o n t r o , d u r a t o c i r c a t r e o r e e m e z z a , h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a I s r a e l K a t z , d e l C a p o d i S t a t o M a g g i o r e E y a l Z a m i r , i l d i r e t t o r e d e l M o s s a d D a v i d B a r n e a e a l t r i a l t i a l t i f u n z i o n a r i d i I s r a e l e .