D a m a s c o , 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n a d e l e g a z i o n e s i r i a n a , d i c u i f a p a r t e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A s a a d a l - S h a i b a n i , h a p r e s o p a r t e a u n n u o v o r o u n d d i n e g o z i a t i c o n I s r a e l e . L o h a r i f e r i t o , c i t a n d o f o n t i g o v e r n a t i v e , l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e s i r i a n a S a n a , a g g i u n g e n d o c h e i c o l l o q u i , i p r i m i d a m e s i , s o n o s t a t i c o o r d i n a t i e m e d i a t i d a W a s h i n g t o n . L e d i s c u s s i o n i , s e c o n d o l a S a n a , s i s o n o i n c e n t r a t e s u l r a g g i u n g i m e n t o d i " u n a c c o r d o d i s i c u r e z z a e q u i l i b r a t o " c h e g a r a n t i s c a i l r i t i r o d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e n e l l e l o r o p o s i z i o n i p r i m a d e l r o v e s c i a m e n t o d e l l e a d e r B a s h a r a l - A s s a d , n e l d i c e m b r e 2 0 2 4 . I e r i , A x i o s a v e v a r i f e r i t o c h e i c o l l o q u i s i s a r e b b e r o t e n u t i a P a r i g i .