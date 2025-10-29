G a z a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l b i l a n c i o d e l l e v i t t i m e d e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i s u l l a S t r i s c i a d i G a z a h a r a g g i u n t o q u o t a 6 3 . L o r i p o r t a A l J a z e e r a , c i t a n d o f o n t i m e d i c h e p a l e s t i n e s i . " G l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i c o n t r o e d i f i c i r e s i d e n z i a l i e t e n d e p e r r i f u g i a t i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a h a n n o u c c i s o 6 3 p e r s o n e , t r a c u i 2 4 b a m b i n i " , s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a i m e d i a , G a z a C i t y , K h a n Y u n i s , B e i t L a h i y a , i c a m p i d i N u s e i r a t e B u r e i j n e l l a p a r t e c e n t r a l e d e l l ' e n c l a v e e a l t r e a r e e s o n o s t a t e s o t t o p o s t e a b o m b a r d a m e n t i a e r e i n e l l a n o t t e . A n c h e i m b a r c a z i o n i e c a r r i a r m a t i d e l l ' I d f h a n n o b o m b a r d a t o R a f a h . I e r i , i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u a v e v a o r d i n a t o m a s s i c c i a t t a c c h i s u l l a S t r i s c i a d i G a z a , d o p o c h e i l s u o u f f i c i o a v e v a a c c u s a t o H a m a s d i a v e r v i o l a t o l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o .