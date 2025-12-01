T e l A v i v , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - H e r z o g d e v e c o n c e d e r e l a g r a z i a a N e t a n y a h u " p e r i l b e n e d e l p o p o l o i s r a e l i a n o " e p e r " l ' u n i t à d e l p o p o l o " i n I s r a e l e . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a r i l a s c i a t a a l c a n a l e d i n o t i z i e d i d e s t r a i s r a e l i a n o i 2 4 , i l m i n i s t r o i s r a e l i a n o p e r l a p r o t e z i o n e d e l l ' a m b i e n t e , I d i t S i l m a n ( L i k u d ) , a g g i u n g e n d o c h e , i n c a s o c o n t r a r i o , T r u m p d o v r e b b e i n t e r v e n i r e , a n c h e c o n m i s u r e c h e " p o t r e b b e r o i n c l u d e r e s a n z i o n i c o n t r o a l t i f u n z i o n a r i d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o i s r a e l i a n o " .