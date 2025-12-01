Tel Aviv, 1 dic. (Adnkronos) - Herzog deve concedere la grazia a Netanyahu "per il bene del popolo israeliano" e per "l'unità del popolo" in Israele. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al canale di notizie di destra israeliano i24, il ministro israeliano per la protezione dell'ambiente, Idit Silman (Likud), aggiungendo che, in caso contrario, Trump dovrebbe intervenire, anche con misure che "potrebbero includere sanzioni contro alti funzionari del sistema giudiziario israeliano".
Mo: Likud, 'Trump deve intervenire se Herzog non concede grazia a Netanyahu'
1 dicembre, 2025 • 09:25