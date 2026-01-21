O s l o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l g o v e r n o n o r v e g e s e h a d i c h i a r a t o c h e n o n a d e r i r à a l " C o n s i g l i o p e r l a p a c e " i s t i t u i t o d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p . " L a p r o p o s t a a m e r i c a n a s o l l e v a u n a s e r i e d i q u e s t i o n i " c h e r i c h i e d o n o " u n u l t e r i o r e d i a l o g o c o n g l i S t a t i U n i t i " , h a a f f e r m a t o i n u n a n o t a i l S e g r e t a r i o d i S t a t o K r i s t o f f e r T h o n e r . " P e r t a n t o , l a N o r v e g i a n o n a d e r i r à a g l i a c c o r d i p r o p o s t i p e r i l C o n s i g l i o p e r l a p a c e e n o n p a r t e c i p e r à a l l a c e r i m o n i a d i f i r m a a D a v o s " , h a d e t t o T h o n e r , a g g i u n g e n d o c h e l a N o r v e g i a c o n t i n u e r à c o m u n q u e a c o l l a b o r a r e s t r e t t a m e n t e c o n g l i S t a t i U n i t i .