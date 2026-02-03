T e l A v i v , 3 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' i n v i a t o a m e r i c a n o S t e v e W i t k o f f h a i n c o n t r a t o a G e r u s a l e m m e i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u . L o h a r e s o n o t o u n f u n z i o n a r i o i s r a e l i a n o , a l l ' i n d o m a n i d e l l a p a r z i a l e a p e r t u r a d e l v a l i c o d i f r o n t i e r a d i R a f a h t r a l a S t r i s c i a d i G a z a e l ' E g i t t o . L a n u o v a v i s i t a i n I s r a e l e d e l l ' i n v i a t o d i D o n a l d T r u m p p r e c e d e a n c h e i c o l l o q u i p r e v i s t i n e l c o r s o d e l l a s e t t i m a n a t r a g l i S t a t i U n i t i e l ' I r a n , n e m i c o g i u r a t o d i I s r a e l e . U n a f o n t e a r a b a h a r i f e r i t o a l l ' A f p c h e i c o l l o q u i , o r g a n i z z a t i g r a z i e a l l a m e d i a z i o n e d i E g i t t o , Q a t a r , O m a n e T u r c h i a , s i t e r r a n n o " p r o b a b i l m e n t e " v e n e r d ì i n T u r c h i a . Q u e l l a d i W i t k o f f è l a s e c o n d a v i s i t a i n I s r a e l e i n u n a d e c i n a d i g i o r n i . I m e d i a i s r a e l i a n i a v e v a n o r i f e r i t o c h e l ' i n v i a t o a m e r i c a n o , a c c o m p a g n a t o d a l g e n e r o d i T r u m p J a r e d K u s h n e r , a v e v a e s e r c i t a t o p r e s s i o n i s u I s r a e l e , d u r a n t e u n a p r e c e d e n t e v i s i t a i l 2 4 g e n n a i o , a f f i n c h é r i a p r i s s e r a p i d a m e n t e i l v a l i c o d i R a f a h .