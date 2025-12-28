T e l A v i v , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e r r o r i s m o b e d u i n o n o n è m e n o p e r i c o l o s o d e l t e r r o r i s m o j i h a d i s t a . S i t r a t t a d i t e r r o r i s t i c o n c a r t e d ' i d e n t i t à b l u ( i s r a e l i a n e ) c h e s o n o a r m a t i e t r a s c o r r o n o i l l o r o t e m p o l i b e r o n e i c o v i t e r r o r i s t i c i d i H e b r o n , R a m a l l a h e N a b l u s , i m p o r t a n d o d a l ì d o n n e e i d e e i d e o l o g i c h e e s t r e m i s t e " . L o h a s c r i t t o s u X i l M i n i s t r o d e l P a t r i m o n i o i s r a e l i a n o A m i c h a y E l i y a h u , a g g i u n g e n d o c h e " d o b b i a m o a p p l i c a r e n e i l o r o c o n f r o n t i l e s t e s s e m i s u r e c h e v e n g o n o u t i l i z z a t e c o n t r o i t e r r o r i s t i d i H a m a s e d e l l a J i h a d i s l a m i c a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l c o l o r e d e l l a l o r o c a r t a d ' i d e n t i t à , e p r e f e r i b i l m e n t e p r i m a " . I n p r e c e d e n z a , i l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a N a z i o n a l e i s r a e l i a n o I t a m a r B e n - G v i r a v e v a p r o m e s s o i n u n ' i n t e r v i s t a d i i n t e n s i f i c a r e l a r e p r e s s i o n e d e l l e c o m u n i t à b e d u i n e a l l a l u c e d e g l i s c o n t r i e d e g l i e p i s o d i c r i m i n a l i , e a v e v a i s t i t u i t o u n p o s t o d i b l o c c o a l l ' i n g r e s s o d e l v i l l a g g i o b e d u i n o d i T a b a r i n .