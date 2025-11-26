T e l A v i v , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L e a u t o r i t à i s r a e l i a n e h a n n o c o n f e r m a t o c h e i r e s t i c o n s e g n a t i i e r i d a i m i l i t a n t i d i G a z a a p p a r t e n e v a n o a u n o s t a g g i o i s r a e l i a n o t e n u t o p r i g i o n i e r o n e l l a S t r i s c i a . " A s e g u i t o d e l p r o c e s s o d i i d e n t i f i c a z i o n e d a p a r t e d e l C e n t r o n a z i o n a l e d i m e d i c i n a l e g a l e , i r a p p r e s e n t a n t i d e l l ' e s e r c i t o h a n n o i n f o r m a t o l a f a m i g l i a d e l p r i g i o n i e r o d e c e d u t o , D r o r O r , c h e i l l o r o p a r e n t e è s t a t o r i m p a t r i a t o i n I s r a e l e " , s i l e g g e i n u n a d i c h i a r a z i o n e r i l a s c i a t a d a l l ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u .