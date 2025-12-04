T e l A v i v , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I r a p p r e s e n t a n t i d e l l ' e s e r c i t o e d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n i h a n n o i n f o r m a t o l a f a m i g l i a d e l c i t t a d i n o t h a i l a n d e s e S u d t h i s a k R i n t h a l a k c h e i l s u o c o r p o è s t a t o r e s t i t u i t o a I s r a e l e d a g r u p p i t e r r o r i s t i c i p a l e s t i n e s i , d o p o c h e g l i e s p e r t i f o r e n s i h a n n o c o m p l e t a t o l e o p e r a z i o n i d i i d e n t i f i c a z i o n e . R i n t h a l a k , u n b r a c c i a n t e a g r i c o l o t h a i l a n d e s e d i 4 2 a n n i , e r a s t a t o a s s a s s i n a t o d a t e r r o r i s t i g u i d a t i d a H a m a s v i c i n o a l k i b b u t z B e ' e r i i l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 e i l s u o c o r p o e r a s t a t o p o r t a t o a G a z a d a l g r u p p o t e r r o r i s t i c o p a l e s t i n e s e J i h a d i s l a m i c a . I l c o r p o d i R i n t h a l a k è s t a t o r i t r o v a t o i e r i m a t t i n a d a l l a J i h a d I s l a m i c a n e l l a S t r i s c i a d i G a z a s e t t e n t r i o n a l e . L a J i h a d I s l a m i c a e H a m a s h a n n o c o n s e g n a t o i l c o r p o a l l a C r o c e R o s s a , c h e l o h a p o i c o n s e g n a t o a l l e I d f .