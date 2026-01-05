T e l A v i v , 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l d i v i e t o d i a c c e s s o d e i m e d i a i n t e r n a z i o n a l i a G a z a d o v r e b b e r i m a n e r e i n v i g o r e p e r m o t i v i d i s i c u r e z z a . L o h a d i c h i a r a t o i l g o v e r n o i s r a e l i a n o d a v a n t i a l l a C o r t e S u p r e m a , s p i e g a n d o c h e " a n c h e i n q u e s t o m o m e n t o , l ' i n g r e s s o d e i g i o r n a l i s t i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a s e n z a s c o r t a n o n d o v r e b b e e s s e r e c o n s e n t i t o p e r r a g i o n i d i s i c u r e z z a , i n b a s e a l p a r e r e d e l l a d i f e s a , c h e s o s t i e n e c h e u n r i s c h i o p e r l a s i c u r e z z a a s s o c i a t o a t a l e i n g r e s s o p e r s i s t e " . L e a u t o r i t à i s r a e l i a n e h a n n o a f f e r m a t o c h e i l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a , e n t r a t o i n v i g o r e i l 1 0 o t t o b r e , c o n t i n u a a e s s e r e o g g e t t o d i c o n t i n u e m i n a c c e . D a l l o s c o p p i o d e l l a g u e r r a d i G a z a n e l l ' o t t o b r e 2 0 2 3 , l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e h a n n o i m p e d i t o a i g i o r n a l i s t i s t r a n i e r i d i e n t r a r e i n m o d o i n d i p e n d e n t e n e l t e r r i t o r i o . L ' i n g r e s s o i n v e c e è s t a t o a u t o r i z z a t o s o l o a u n n u m e r o l i m i t a t o d i g i o r n a l i s t i , d o p o v a l u t a z i o n i c a s o p e r c a s o . L a F o r e i g n P r e s s A s s o c i a t i o n ( F P A ) , c h e r a p p r e s e n t a c e n t i n a i a d i g i o r n a l i s t i s t r a n i e r i c h e l a v o r a n o i n I s r a e l e e n e i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i , h a p r e s e n t a t o u n a r i c h i e s t a a l l a C o r t e S u p r e m a n e l 2 0 2 4 c h i e d e n d o l ' a c c e s s o i m m e d i a t o e i l l i m i t a t o d e i m e d i a i n t e r n a z i o n a l i a l l a S t r i s c i a d i G a z a .