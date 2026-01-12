T e l A v i v , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l n u m e r o d i e p i s o d i d i ' c r i m i n i n a z i o n a l i s t i c o m m e s s i d a e b r e i ' c o n t r o i p a l e s t i n e s i i n C i s g i o r d a n i a è a u m e n t a t o c o s t a n t e m e n t e e b r u s c a m e n t e d a l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , c o n u n t o t a l e d i 1 . 7 2 0 e p i s o d i d i q u e s t o t i p o r e g i s t r a t i i n q u e l p e r i o d o , s e c o n d o i d a t i d e l l a d i f e s a i s r a e l i a n a . L o r e n d o n o n o t o l e I d f , c i t a t e d a H a a r e t z , s e c o n d o c u i l a t e n d e n z a , c h e c o m p r o m e t t e l a s i c u r e z z a e l a s t a b i l i t à d e l l a a r e a , n o n r i c e v e u n a r i s p o s t a a d e g u a t a d a p a r t e d e l l a p o l i z i a i s r a e l i a n a e d e l s e r v i z i o d i s i c u r e z z a S h i n B e t c o n t r o i t r a s g r e s s o r i d e l l a l e g g e . L ' a u m e n t o d e l n u m e r o d i i n c i d e n t i h a p o r t a t o i c o m a n d a n t i d i a l t o r a n g o d e l l ' e s e r c i t o a d u b i t a r e d e l l a c a p a c i t à d e l l a p o l i z i a d i g e s t i r e l a s i t u a z i o n e . L e I d f a v v e r t o n o i n o l t r e c h e i l p r o s e g u i m e n t o d e g l i a t t a c c h i p o t r e b b e c o s t r i n g e r e l ' e s e r c i t o a d i r o t t a r e n e l l a r e g i o n e u n g r a n n u m e r o d i t r u p p e , s i a r e g o l a r i c h e d i r i s e r v a . I d a t i f o r n i t i d a l l ' a p p a r a t o d i d i f e s a m o s t r a n o c h e n e l 2 0 2 5 s o n o s t a t i r e g i s t r a t i 8 4 5 e p i s o d i d i c r i m i n i n a z i o n a l i s t i c o m m e s s i d a c o l o n i , i n c u i 2 0 0 p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e e q u a t t r o s o n o s t a t e u c c i s e . Q u e s t i d a t i i n d i c a n o u n a u m e n t o d i c i r c a i l 2 5 % d e l n u m e r o d i t a l i e p i s o d i r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , q u a n d o f u r o n o s e g n a l a t i 6 7 5 c a s i d i q u e s t o t i p o , c o n 1 4 9 p a l e s t i n e s i f e r i t i e s e i u c c i s i .