T e l A v i v , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f h a n n o d i c h i a r a t o d i a v e r u c c i s o d u e m i l i t a n t i d i H e z b o l l a h i n d u e a t t a c c h i s e p a r a t i n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e . U n o d i q u e s t i è s t a t o c o l p i t o n e l l a z o n a d i M a y f a d o u n e " a v e v a p r e s o p a r t e a l l a r i c o s t i t u z i o n e d i H e z b o l l a h " , m e n t r e u n a l t r o a t t a c c o n e l l a z o n a d i H o u l a h a u c c i s o u n m i l i t a n t e c h e f u n g e v a d a r a p p r e s e n t a n t e l o c a l e . S e c o n d o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l i b a n e s e , l ' a t t a c c o c o n t r o i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d i H e z b o l l a h n e l l a p e r i f e r i a s u d d i B e i r u t , r i v e n d i c a t o d a I s r a e l e , h a u c c i s o u n a p e r s o n a e n e h a f e r i t e a l t r e 2 1 .