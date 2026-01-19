B e i r u t , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f s t a n n o a t t a c c a n d o o b i e t t i v i d i H e z b o l l a h n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e . L o h a r i f e r i t o i l p o r t a v o c e d e l l e I d f , s e c o n d o c u i g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i h a n n o p r e s o d i m i r a l e i n f r a s t r u t t u r e d i H e z b o l l a h , t r a c u i l e b a s i d i l a n c i o d e i r a z z i . S e c o n d o l ' e s e r c i t o , t r a g l i o b i e t t i v i c i s o n o c a m p i d i a d d e s t r a m e n t o u t i l i z z a t i d a H e z b o l l a h p e r p i a n i f i c a r e e p o r t a r e a t e r m i n e a t t a c c h i c o n t r o I s r a e l e . L e I d f a f f e r m a n o d i a v e r c o l p i t o a n c h e i c u n i c o l i u t i l i z z a t i d a l g r u p p o i s l a m i s t a p e r i m m a g a z z i n a r e a r m i . I c u n i c o l i s i t r o v a v a n o i n s i t i d i H e z b o l l a h d o v e n e g l i u l t i m i m e s i è s t a t a i n d i v i d u a t a " i n s o l i t a a t t i v i t à m i l i t a r e " d a p a r t e d e l g r u p p o t e r r o r i s t i c o . L ' e s e r c i t o a g g i u n g e d i a v e r c o l p i t o s i t i d i l a n c i o d i r a z z i e d e d i f i c i u t i l i z z a t i d a H e z b o l l a h p e r e f f e t t u a r e a t t a c c h i c o n t r o I s r a e l e .