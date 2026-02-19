T e l A v i v , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - H a m a s s t a c o n s o l i d a n d o l a s u a i n f l u e n z a a G a z a a s s e g n a n d o a i s u o i l e a l i s t i r u o l i c h i a v e n e l g o v e r n o , r i s c u o t e n d o t a s s e e p a g a n d o s t i p e n d i . L o h a r i f e r i t o l ' I d f , s e c o n d o c u i l ' i n t e r f e r e n z a d e l M o v i m e n t o i s l a m i c o d i r e s i s t e n z a s u l l e p r i n c i p a l i s t r u t t u r e d i p o t e r e d i G a z a h a a l i m e n t a t o u n d i f f u s o s c e t t i c i s m o s u l l e p r o s p e t t i v e d e l p i a n o d i p a c e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , c h e r i c h i e d e a l g r u p p o m i l i t a n t e d i r i n u n c i a r e a l l e a r m i i n c a m b i o d e l r i t i r o m i l i t a r e i s r a e l i a n o d a l t e r r i t o r i o . " H a m a s s t a p o r t a n d o a v a n t i m i s u r e s u l c a m p o v o l t e a p r e s e r v a r e l a s u a i n f l u e n z a e l a s u a p r e s a s u l l a S t r i s c i a d i G a z a ' d a l b a s s o v e r s o l ' a l t o ' i n t e g r a n d o i s u o i s o s t e n i t o r i n e g l i u f f i c i g o v e r n a t i v i , n e g l i a p p a r a t i d i s i c u r e z z a e n e l l e a u t o r i t à l o c a l i " , h a a f f e r m a t o l ' I d f i n u n d o c u m e n t o p r e s e n t a t o a l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u .