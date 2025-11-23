B e i r u t , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - " L ' a t t a c c o e r a c h i a r a m e n t e m i r a t o a u n a f i g u r a c h i a v e d e l l a r e s i s t e n z a , e i r i s u l t a t i s o n o s c o n o s c i u t i " . L o h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i - s e n z a c o n f e r m a r e l ' i d e n t i t à d e l l ' o b i e t t i v o d i I s r a e l e - i l ​ ​ f u n z i o n a r i o d i H e z b o l l a h M a h m u d Q o m a t i p a r l a n d o d e l l ' a t t a c c o d i o g g i c h e s e c o n d o I s r a e l e h a p r e s o d i m i r a i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l P a r t i t o d i D i o , H a y t h a m A l i T a b a t a b a i , a g g i u n g e n d o c h e i l r a i d " s u p e r a u n a n u o v a l i n e a r o s s a " .