G a z a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - H a m a s e J i h a d i s l a m i c a i n v i e r a n n o o g g i a I s r a e l e u n c a m p i o n e d i u n c o r p o r e c u p e r a t o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . L o h a n n o a n n u n c i a t o a l l ' A f p f u n z i o n a r i d e i d u e g r u p p i m i l i t a n t i p a l e s t i n e s i . L ' e s p o n e n t e d e l M o v i m e n t o d i r e s i s t e n z a i s l a m i c a h a a f f e r m a t o i d u e g r u p p i " h a n n o t r o v a t o r e s t i c h e p o t r e b b e r o a p p a r t e n e r e a u n o s t a g g i o i s r a e l i a n o " s o t t o l e m a c e r i e d i B e i t L a h i a , n e l n o r d d i G a z a , e c h e l a C r o c e R o s s a n e a v r e b b e t r a s f e r i t o u n c a m p i o n e a l l a p a r t e i s r a e l i a n a p e r l ' e s a m e . U n f u n z i o n a r i o d e l l a J i h a d I s l a m i c a h a c o n f e r m a t o l a s t e s s a i n f o r m a z i o n e .