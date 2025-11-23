R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n f e r m o a g l i e s p o n e n t i d e l P d c h e s c e n d o n o i n s o c c o r s o a L e p o r e , i n d e g n o s i n d a c o d i u n a g r a n d e c i t t à , c h e L e p o r e h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e u n n e m i c o d e l l e f o r z e d i p o l i z i a , s p r e z z a n t e n e i c o n f r o n t i d i u n g r a n d e m i n i s t r o d e l l ' i n t e r n o , s o s t e n i t o r e d i p e r s o n e c h e h a n n o d a t o l u o g o a u n a m a n i f e s t a z i o n e v i o l e n t a e d a n t i s e m i t a " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i . " S o n o s t a t i f e r i t i 1 6 p o l i z i o t t i . E L e p o r e s t a d a l l a p a r t e d i c h i l i h a f e r i t i . L e p o r e s i d e v e v e r g o g n a r e . C o n f e r m o c h e è u n a p e r s o n a i n d e g n a . C h e s i d e v e s c u s a r e c o n l a p o l i z i a e d i m e t t e r s i . E a n a l o g h e s c u s e d e v o n o e s p r i m e r e q u e l l i c h e s c e n d o n o i n c a m p o p e r d i f e n d e r e q u e s t o s v e n t u r a t o . N o i s i a m o d a l l a p a r t e d e l l a p o l i z i a . I l P D a B o l o g n a e a l t r o v e e v i d e n t e m e n t e p r e f e r i s c e i t e p p i s t i c h e s p a c c a n o l e t e s t e a i p o l i z i o t t i . P e r q u e s t a r a g i o n e l i d e n u n c e r e m o c o n g l i e s p o n e n t i d e i s i n d a c a t i d i F o r z e d i p o l i z i a , c o n i q u a l i a b b i a m o c o n d i v i s o a z i o n i g i u d i z i a r i e c o n t r o L e p o r e . N e i c o n f r o n t i d i q u a n t o è a v v e n u t o a B o l o g n a , c o m p r e s a l ' a m m i n i s t r a z i o n e , r i c o r r o n o a n c h e g l i e s t r e m i d e l l a l e g g e M a n c i n o c h e p u n i s c e i l r a z z i s m o e l ' a n t i s e m i t i s m o . N o n h o a l t r o d a a g g i u n g e r e s u q u e s t i s v e n t u r a t i ” .