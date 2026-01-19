R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l e p r o s s i m e o r e l a p e t i z i o n e o n l i n e d e i c i t t a d i n i e u r o p e i l a n c i a t a 5 g i o r n i f a a B r u x e l l e s d a l l ’ E u r o p e a n L e f t A l l i a n c e p e r c h i e d e r e l a s o s p e n s i o n e t o t a l e d e l l ’ A c c o r d o d i A s s o c i a z i o n e U E - I s r a e l e s u p e r e r à l e 3 0 0 m i l a f i r m e . S i a m o a l 3 0 % d e l l ' o b i e t t i v o f i n a l e d i u n m i l i o n e d i f i r m e c h e d o b b i a m o r a g g i u n g e r e e n t r o g e n n a i o 2 0 2 7 . E i n I t a l i a s i a m o a l 7 0 % d e l n o s t r o o b i e t t i v o n a z i o n a l e . U n g r a n d e r i s u l t a t o , c h e d i m o s t r a t u t t a l a s o l i d a r i e t à d e i c i t t a d i n i e u r o p e i n e i c o n f r o n t i d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e c o n d a n n a s e n z a a p p e l l o l a c o m p l i c i t à d e i n o s t r i g o v e r n i c o n i l g e n o c i d i o e l a v i o l a z i o n e s i s t e m a t i c a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i . " A n c h e s e l ’ a t t e n z i o n e d e i m e d i a o g g i è a l t r o v e , - a g g i u n g e i l l e a d e r d i S I n e l l a n e w s l e t t e r a g l i i s c r i t t i e a i m i l i t a n t i - n o i n o n s m e t t i a m o d i f a r e l a n o s t r a p a r t e p e r c h é o g g i i n P a l e s t i n a n o n c ’ è a n c o r a l a p a c e , a G a z a s i c o n t i n u a a m o r i r e d i f a m e o d i f r e d d o o s o t t o i c o l p i d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o , e i n C i s g i o r d a n i a c o n t i n u a n o l e a g g r e s s i o n i e l e v i o l e n z e d e i c o l o n i i s r a e l i a n i e l ’ a p a r t h e i d d e l l e a u t o r i t à d i T e l A v i v n e i c o n f r o n t i d e l l e p o p o l a z i o n i p a l e s t i n e s i " . " I l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - l a s o l i d a r i e t à , i l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i : q u e s t o v o g l i a m o n o n o s t a n t e t a n t i g o v e r n i c o m e q u e l l o i t a l i a n o c o n t i n u a n o a d e s s e r e c o m p l i c i d e i c r i m i n i d e l g o v e r n o N e t a n y a h u . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e f i r m a r e e f a r f i r m a r e l a n o s t r a p r o p o s t a . O r a n o n f e r m i a m o c i . C o n t i n u i a m o a c o n d i v i d e r e e a m o b i l i t a r c i " .