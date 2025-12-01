R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , a l l e o r e 1 1 . 0 0 , p r e s s o l a s a l a B e r l i n g u e r d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i s i t e r r à u n a c o n f e r e n z a s t a m p a p r o m o s s a d a l l a d e l e g a z i o n e d e i d e p u t a t i d e l P d a p p e n a r i e n t r a t i d a l l a m i s s i o n e i n C i s g i o r d a n i a . I n t e r v e r r a n n o M a u r o B e r r u t o , L a u r a B o l d r i n i , O u i d a d B a k k a l i , S a r a F e r r a r i , V a l e n t i n a G h i o e A n d r e a O r l a n d o . " S o n o s t a t i q u a t t r o g i o r n i i n t e n s i d i v i s i t e e i n t e r l o c u z i o n i - s i l e g g e i n u n a n o t a - d a i p i ù a l t i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i a d a s s o c i a z i o n i , a p e r s o n e c h e h a n n o s u b i t o t o r t u r e e p r e v a r i c a z i o n i , e s p r o p r i d i t e r r e e d e m o l i z i o n i d i c a s e . U n a s i t u a z i o n e d r a m m a t i c a m e s s a i n a t t o d a l G o v e r n o i s r a e l i a n o c o n l ’ o b b i e t t i v o d i a n n i e n t a r e e s c a c c i a r e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e d a l l a p r o p r i a t e r r a . È n e c e s s a r i o r a c c o n t a r e p e r d e n u n c i a r e q u a n t o s t a a c c a d e n d o e c o n t r a s t a r l o c o n l e a z i o n i c h e l a p o l i t i c a m e t t e a d i s p o s i z i o n e " . S a r à p r e s e n t e P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o .