R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C a r a S i n i s t r a , a n c o r a m i c h i e d o c o m e e q u a n d o e p e r c h é t u a b b i a p e r s o l a b u s s o l a . Q u a n d o h a i o s c u r a t o i l p r i n c i p i o s u c u i s i f o n d a n o l e n o s t r e s o c i e t à d e m o c r a t i c h e … H a i a b b a n d o n a t o i n o s t r i p i ù s a c r i v a l o r i u n i c a m e n t e p e r c o n q u i s t a r e c o n s e n s o t r a q u e l l e c o m u n i t à i s l a m i c h e r a d i c a l i e a n t i s e m i t e c h e s i s o n o s t a b i l i t e n e i n o s t r i P a e s i o c c i d e n t a l i , t r a q u e i n a t i v i m u s u l m a n i c h e h a n n o m a i r i n n e g a t o l a s h a r i a . E h a i f a t t o q u e s t o p e r q u a l c h e v o t o i n p i ù i n q u e s t a o i n q u e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e … C o m e è p o s s i b i l e c h e n e l m o n d o d i o g g i i l c a n c r o d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o p o r t i l a f i r m a d e l p r o g r e s s i s m o d i s i n i s t r a , e l o r i v e r s i n e l l e a u l e s c o l a s t i c h e e u n i v e r s i t a r i e , n e i l u o g h i d i l a v o r o , n e i c i r c o l i d e l l e é l i t e i n t e l l e t t u a l i , c h e l o t r a s c i n i n e l l e p i a z z e ? M e l o c h i e d o e v e l o c h i e d o : c o m e s i a m o a r r i v a t i a t u t t o q u e s t o ? ” . L o s c r i v e l ' e x - p a r l a m e n t a r e d e m , P a o l a C o n c i a , i n u n a l e t t e r a a p e r t a p u b b l i c a t a s u l m a g a z i n e d i S e t t e o t t o b r e , i n c u i s o s t i e n e c h e l a s i n i s t r a s t i a " t r a d e n d o l a s u a m i s s i o n e p e r f a r p o s t o a c h i d e t e s t a l e n o s t r e d e m o c r a z i e e l ’ O c c i d e n t e ” . “ D a v v e r o v o l e t e s v e n d e r e l e l i b e r t à c i v i l i , i d i r i t t i d e l l e d o n n e , i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e L g b t p e r q u a t t r o v o t i ? – s i d o m a n d a C o n c i a c h e i n c o l p a l a s i n i s t r a d i s t a r c a v a l c a n d o l ’ a n t i o c c i d e n t a l i s m o “ p r o p r i o v o i c h e s i e t e s t a t i , e i o c o n v o i , i p i ù c o r a g g i o s i e t e s t a r d i d i f e n s o r i d i m o d e l l i d i s o c i e t à c h e g a r a n t i s c o n o p i ù d i r i t t i a t u t t i , n e s s u n o e s c l u s o ” . M a d i f r o n t e a l l e a g g r e s s i o n i , a l l e u c c i s i o n i , a l l e v i o l e n z e , a l l e d i s c r i m i n a z i o n i c o n t r o c i t t a d i n i e b r e i “ i l v o s t r o s i l e n z i o è a g g h i a c c i a n t e ” s c r i v e C o n c i a c h e d e n u n c i a l a s i n i s t r a d i a v e r f a t t o d i v e n t a r e I s r a e l e “ i l c a p r o e s p i a t o r i o d i t u t t i i m a l i d e l m o n d o , s e g u e n d o l a p e g g i o r e t r a d i z i o n e a n t i g i u d a i c a e a n t i s e m i t a ” . R i f e r e n d o s i , i n f i n e , a l l ’ i n d a g i n e d i q u e s t i g i o r n i s u M o h a m m a d H a n n o u n e d i a l t r i f i a n c h e g g i a t o r i e s o s t e n i t o r i d i H a m a s o s s e r v a c o m e c o l o r o c h e a s i n i s t r a h a n n o c o c c o l a t o , s o s t e n u t o , l e g i t t i m a t o i s t i t u z i o n a l m e n t e e c u l t u r a l m e n t e H a n n o u n e i s u o i s o d a l i s i s i a n o ” a v v o l t i i n u n s i l e n z i o a s s o r d a n t e o r i p a r a t i d i e t r o p a r o l e i m b a r a z z a t e , p a t e t i c h e e d e q u i v o c h e ” . N e l c o n c l u d e r e , C o n c i a s i r i f à a E n r i c o B e r l i n g u e r c h e “ n o n e b b e p a u r a d i d i r e c h e l e B r i g a t e R o s s e e r a n o t e r r o r i s t i d e f i n e n d o l i s e n z a e q u i v o c i “ n e m i c i d e l l a d e m o c r a z i a e d e l p o p o l o " . O g g i l a S i n i s t r a h a r i n u n c i a t o , i n v e c e , a i p r o p r i p r i n c i p i , a i p r o p r i v a l o r i “ p e r d e n d o t a n t i c o m p a g n i e c o m p a g n e c o m e m e . E q u e s t o n o n p e r c h é s i a m o c a m b i a t i n o i m a p e r c h é s i e t e v o i c h e a v e t e p e r s o l ’ a n i m a . E d t u t t o q u e s t o m i f a t e m e r e c o m e d o n n a , c o m e l e s b i c a , c o m e m i l i t a n t e d i s i n i s t r a e a m i c a d e g l i e b r e i . M i f a p a u r a n o n a v e r v i p i ù a l m i o f i a n c o ” .