R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e v i e n e p r e s e n t a t o a D a v o s è T r u m p G a z a C i t y . S u u n a t e r r a c h e g r o n d a d i s a n g u e , D o n a l d T r u m p e i l s u o e n t o u r a g e p r o g e t t a n o g r a t t a c i e l i , t u r i s m o c o s t i e r o e a f f a r i i m m o b i l i a r i . È l a t r a s f o r m a z i o n e d i u n o s t e r m i n i o i n s p e c u l a z i o n e . A l t r o c h e p a c e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i D e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . " I l c o s i d d e t t o B o a r d o f P e a c e p e r G a z a n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a p a c e . È u n b o a r d d i b o i a , d i t t a t o r i e r e s p o n s a b i l e d e l g e n o c i d i o , c o n N e t a n y a h u a l s u o i n t e r n o . È u n c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e c h e p i a n i f i c a p r o f i t t i s u u n t e r r i t o r i o d e v a s t a t o , m e n t r e l a v i o l e n z a c o n t i n u a . E G i o r g i a M e l o n i v i e n e a d i r c i c h e p o l i t i c a m e n t e è u n a b u o n a c o s a : i n a c c e t t a b i l e . D a l 1 0 o t t o b r e , d o p o l a t r e g u a , a G a z a s o n o s t a t i u c c i s i 4 5 0 p a l e s t i n e s i e , n e l s i l e n z i o d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , 2 . 5 0 0 e d i f i c i s o n o s t a t i d e m o l i t i . I n q u e s t o q u a d r o , I s r a e l e n o n p a g h e r à i d a n n i d e l l a d i s t r u z i o n e p i a n i f i c a t a c h e h a m e s s o i n a t t o " . " È u n c i n i s m o i n t o l l e r a b i l e . L a p a c e n o n s i c o s t r u i s c e c o n l a s p e c u l a z i o n e i m m o b i l i a r e , m a f e r m a n d o l e v i o l e n z e , r i s p e t t a n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e g a r a n t e n d o g i u s t i z i a e d i r i t t i a l p o p o l o p a l e s t i n e s e " .