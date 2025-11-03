R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " H a r a g i o n e G i l l e s K e p e l , c h e t e o r i z z a l ’ i s l a m o g a u c h i s m o , c i o è l ’ a b b r a c c i o d e l l a s i n i s t r a c o n l ’ i s l a m i s m o r a d i c a l e , c h e p r o d u c e u n a v e r a e p r o p r i a o m e r t à v e r s o i c r i m i n i e i m e s s a g g i i n a c c e t t a b i l i p r o v e n i e n t i d a q u e s t ’ u l t i m o " . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i a d i F o r z a I t a l i a , i n u n ’ i n t e r v i s t a a l q u o t i d i a n o I l T e m p o . " È p e r q u e s t o c h e d a q u e l l e p a r t i - p r o s e g u e - c ’ è s i l e n z i o a s s o l u t o s u l l e e s e c u z i o n i d i H a m a s o q u a n d o I m a m r a d i c a l i p r e d i c a n o o d i o n e l l e n o s t r e c i t t à . Z e r o d a l P d , z e r o d a l l a C g i l . L o s t e s s o s i l e n z i o l o v e d i a m o o g g i d a v a n t i a l l a t r a g e d i a d e l S u d a n , d o v e a s s i s t i a m o a e s e c u z i o n i e s t u p r i d i m a s s a , e a u n a p o s s i b i l e o p e r a z i o n e d i p u l i z i a e t n i c a t r a l e p e g g i o r i d e l l a s t o r i a r e c e n t e . A n c h e s u q u e s t o l a s i n i s t r a t a c e " . " L a s c i a m o l i a i l o r o a v v i t a m e n t i i d e o l o g i c i m e n t r e l ’ I t a l i a , c o n i l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , c o n t i n u a a m a n t e n e r e a p e r t i i c a n a l i d i c o o p e r a z i o n e e a t e n e r e v i v a l a p r e s e n z a d i p l o m a t i c a a n c h e n e i c o n t e s t i p i ù d i f f i c i l i " , c o n c l u d e .