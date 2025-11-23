B e i r u t , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e l i b a n e s e J o s e p h A o u n h a i n v i t a t o l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e a i n t e r v e n i r e c o n f e r m e z z a p e r f e r m a r e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i c o n t r o i l L i b a n o d o p o i r a i d d i o g g i n e l l a p e r i f e r i a s u d d i B e i r u t . I n u n a d i c h i a r a z i o n e , A o u n h a a f f e r m a t o c h e i l P a e s e " r i b a d i s c e i l s u o a p p e l l o a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e a f f i n c h é s i a s s u m a l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à e i n t e r v e n g a c o n f e r m e z z a e s e r i e t à p e r f e r m a r e g l i a t t a c c h i c o n t r o i l L i b a n o e i l s u o p o p o l o " . L ' a t t a c c o a B e i r u t h a u c c i s o a l m e n o u n a p e r s o n a e n e h a f e r i t e a l t r e 2 1 , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l i b a n e s e , m e n t r e I s r a e l e h a a f f e r m a t o d i a v e r p r e s o d i m i r a i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d i H e z b o l l a h .