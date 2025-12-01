R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P e r f a r f r o n t e a l c a r i c o c r e s c e n t e d e l l a m i o p i a p e d i a t r i c a " b i s o g n a p u n t a r e m o l t o s u l l a p r e v e n z i o n e , c h e n o n v u o l d i r e s o l t a n t o v i s i t e d e i p i c c o l i p a z i e n t i , m a v u o l d i r e i n s e g n a r e a i b a m b i n i e a i g e n i t o r i a n c h e u n u s o c o r r e t t o d e l l a v i s t a . N o n s i p u ò s t a r e a t t a c c a t i t u t t o i l g i o r n o a u n c e l l u l a r e , a u n t a b l e t , a l l a t e l e v i s i o n e . B i s o g n a a g i r e s i a c o n d e l l e v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e , s i a c o n u n ' e d u c a z i o n e a l b u o n u s o d e l l a n o s t r a v i s t a " . L o h a d e t t o l ' o n o r e v o l e M a t t e o R o s s o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e d e l D i p a r t i m e n t o S a n i t à d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , a l c o n v e g n o d e d i c a t o a l l a m i o p i a p e d i a t r i c a c h e s i è s v o l t o n e i g i o r n i s c o r s i a R o m a . I n q u a l i t à d i " m e d i c o o c u l i s t a , o l t r e c h e p o l i t i c o " , R o s s o h a r i c o r d a t o c h e " i n L i g u r i a s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i a l c u n e a t t i v i t à " c h e s a r e b b e n e c e s s a r i o i m p l e m e n t a r e " a l i v e l l o n a z i o n a l e " . L ' o n o r e v l e h a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d i " c o n o s c e r e n u o v e o p p o r t u n i t à " d i p r e v e n z i o n e e c u r a d e l l a m i o p i a p e d i a t r i c a " c o s ì d a t r a d u r l e i n p r a t i c a " c r e a n d o u n a s i n e r g i a e u n o s f o r z o c o m u n e t r a R e g i o n i . I n o l t r e , h a c o n c l u s o , " è m o l t o i m p o r t a n t e i n s e g n a r e a i r a g a z z i n i c h e p o r t a r e g l i o c c h i a l i n o n è u n l i m i t e , u n d i f e t t o , u n f a t t o r e d i e s c l u s i o n e s o c i a l e " .