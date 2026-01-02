R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - « D a l d e c r e t o M i l l e p r o r o g h e s p a r i s c o n o l e m i s u r e d i i n c e n t i v o a l l a v o r o p e r d o n n e e g i o v a n i . U n a s c e l t a g r a v e e m i o p e , c h e c o l p i s c e p r o p r i o l e f a s c e p i ù f r a g i l i d e l m e r c a t o d e l l a v o r o e s e g n a l a , a n c o r a u n a v o l t a , l ’ a s s e n z a d i u n a s t r a t e g i a s e r i a p e r l ’ o c c u p a z i o n e ” . L o d i c h i a r a A n n a m a r i a F u r l a n , s e n a t r i c e d i I t a l i a V i v a . “ N o n s i c o m p r e n d e d i c h i s i a l a r e s p o n s a b i l i t à , m a s i a m o d a v a n t i a l l ' e n n e s i m a s c e l t a g r a v e m e n t r e n e l P a e s e i l c a r o v i t a c o n t i n u a a p e s a r e i n m o d o i n s o s t e n i b i l e s u f a m i g l i e e l a v o r a t o r i . A u m e n t a n o i p r e z z i d e i c a r b u r a n t i , c r e s c o n o i c o s t i d e l l e a s s i c u r a z i o n i e s i a n n u n c i a n o n u o v i r i n c a r i d e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i . T u t t o q u e s t o m e n t r e i s a l a r i r e s t a n o f e r m i e l e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o d i m i n u i s c o n o . È u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a c h e s c a r i c a i c o s t i s u l l e p e r s o n e , s e n z a p r o t e z i o n i n é i n v e s t i m e n t i s u l f u t u r o . F e r m a r e g l i i n c e n t i v i a l l a v o r o f e m m i n i l e e g i o v a n i l e s i g n i f i c a r i n u n c i a r e a l l o s v i l u p p o e c o n d a n n a r e u n ’ i n t e r a g e n e r a z i o n e a l l a p r e c a r i e t à ” , c o n c l u d e .