R o m a , 1 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e v o l e v a s i d i m o s t r a r e , d o p o g i o r n i i n c u i l e C o m m i s s i o n i s i s o n o r i u n i t e s e n z a r i u s c i r e a d a n d a r e o l t r e i l v o t o d i p o c h i e m e n d a m e n t i , o g g i i l M i l l e p r o r o g h e è s t a t o c h i u s o s e n z a n e m m e n o l a p o s s i b i l i t à d i c o m p l e t a r e l ’ e s a m e e v o t a r e n e l m e r i t o " . L o d i c e S i m o n a B o n a f è , v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i a d e l g r u p p o P d a l l a C a m e r a e c a p o g r u p p o i n C o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i . " S i a m o r i m a s t i o s t a g g i p e r g i o r n i d e l l e s c a r a m u c c e i n t e r n e a l l a m a g g i o r a n z a e d e l l e t e n s i o n i c o n t i n u e t r a i p a r t i t i e i l G o v e r n o . U n c a o s p o l i t i c o c h e h a p a r a l i z z a t o i l a v o r i p a r l a m e n t a r i e m o r t i f i c a t o i l r u o l o d e l l e C o m m i s s i o n i - a g g i u n g e l ' e s p o n e n t e d e l P d - . I l r i s u l t a t o è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : d a l c o n f r o n t o c o n f u s o e i n c o n c l u d e n t e d e l l a m a g g i o r a n z a e s c e u n d e c r e t o d e b o l e , s v u o t a t o , i n c a p a c e d i d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a c i t t a d i n i , i m p r e s e e d e n t i l o c a l i . A n c o r a u n a v o l t a p r e v a l g o n o g l i e q u i l i b r i i n t e r n i a l l a c o a l i z i o n e r i s p e t t o a g l i i n t e r e s s i d e l P a e s e " . " È i n a c c e t t a b i l e c h e , p e r l ’ i n c a p a c i t à d e l l a m a g g i o r a n z a d i t r o v a r e u n a s i n t e s i p o l i t i c a , s i p r o d u c a n o r i t a r d i , i n c e r t e z z e e u n p r o v v e d i m e n t o c h e n o n a f f r o n t a i n m o d o s e r i o l e q u e s t i o n i a p e r t e . I l P a e s e m e r i t a s t a b i l i t à , c h i a r e z z a e s c e l t e c o r a g g i o s e , n o n u n G o v e r n o d i v i s o e u n d e c r e t o p r i v o d i v i s i o n e ” , c o n c l u d e .