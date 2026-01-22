M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N o n u n a s e n t e n z a g i à s c r i t t a p r i m a d e l l a f i n e d e l d i b a t t i m e n t o , m a u n " r i a s s u n t o " a u s o i n t e r n o . C o s ì v i e n e s p i e g a t o d a l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o F a b i o R o i a i l d o c u m e n t o c h e h a p o r t a t o g l i a v v o c a t i P a o l o C a s s a m a g n a g h i e R o b e r t a L i g o t t i a c h i e d e r e i e r i , m e r c o l e d ì 2 1 g e n n a i o , l a r i c u s a z i o n e d e i g i u d i c i c h i a m a t i a d e c i d e r e s u u n c a s o d i v i o l e n z a a g g r a v a t a s u u n a m i n o r e . S e i l d o c u m e n t o " r a p p r e s e n t a u n a s i n t e s i a d u s o d i s t u d i o " , s i n t e s i " p e r a l t r o n o n s o t t o s c r i t t a e d a t t r i b u i b i l e p r e s u m i b i l m e n t e a d u n o s o l o d e i c o m p o n e n t i d e l c o l l e g i o e f i n a l i z z a t a a d u n r i a s s u n t o i n t e r n o d e l l e e m e r g e n z e p r o c e s s u a l i " i l p r e s i d e n t e R o i a r i t i e n e c o m u n q u e " l a p r e s e n z a d i v a l u t a z i o n i p a r z i a l i s u l m a t e r i a l e p r o b a t o r i o , c h e c e r t a m e n t e n o n p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n ’ a n t i c i p a z i o n e d i g i u d i z i o " u n e l e m e n t o t a l e d a p o t e r c o s t i t u i r e " p o t e n z i a l i c o n d i z i o n i d i a p p a n n a m e n t o a n c h e i n v o l o n t a r i o d e l l a n e c e s s a r i a t e r z i e t à d e l l ’ o r g a n o g i u d i c a n t e " e p e r q u e s t o a c c o g l i e l ' a s t e n s i o n e a v a n z a t a d a l l a c o r t e e a f f i d a i l p r o c e s s o a u n a l t r o c o l l e g i o .