M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S o n o i n c o r s o d a o r e g l i i n t e r r o g a t o r i d e i q u a t t r o p o l i z i o t t i i n d a g a t i p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i s o c c o r s o n e l l a m o r t e d i A b d h e r r a i m M a n s o u r i , 2 8 a n n i , u c c i s o c o n u n c o l p o d i p i s t o l a e s p l o s o d a u n q u i n t o a g e n t e d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o n e l l a z o n a b o s c h i v a d i R o g o r e d o , a l l e p o r t e d i M i l a n o , l o s c o r s o 2 6 g e n n a i o . I l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o G i o v a n n i T a r z i a l i s t a a s c o l t a n d o n e g l i u f f i c i d e l l a Q u e s t u r a e , i n p a r t i c o l a r e , l e d o m a n d e v e r t o n o s u l l a d i n a m i c a d i q u a n t o a c c a d u t o e s u l p r e s u n t o r i t a r d o d i c i r c a 2 0 m i n u t i n e l l ' a v e r c h i a m a t o i s o c c o r s i . U n e l e m e n t o d a c h i a r i r e è l a p r e s e n z a d e l l a p i s t o l a a s a l v e t r o v a t a a c c a n t o a l l a v i t t i m a d i o r i g i n e m a r o c c h i n a , a r m a p r i v a d i i m p r o n t e , e s u c u i l a d i f e s a - m a a n c h e c h i i n d a g a - a v a n z a o m b r e : p o t r e b b e e s s e r e s t a t a m e s s a d o p o p e r g i u s t i f i c a r e l o s p a r o e s p l o s o a u n a d i s t a n z a d i c i r c a 2 5 m e t r i . D a q u a n t o s i a p p r e n d e q u a l c u n o d e g l i i n d a g a t i , t u t t i g i à s e n t i t i i n i z i a l m e n t e c o m e t e s t i m o n i , p o t r e b b e r o a v v a l e r s i d e l l a f a c o l t à d i n o n r i s p o n d e r e .