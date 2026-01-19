M i l a n o , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n a s o m m a " c o n g r u a " a c c o m p a g n a t a d a u n " s i n c e r o d i s p i a c e r e " . S o n o q u e s t e l e m o t i v a z i o n i c o n c u i l a g i u d i c e d e l l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M i l a n o M a r i a B e a t r i c e P a r a t i h a e m e s s o , l o s c o r s o 1 7 d i c e m b r e , u n a " s e n t e n z a d i n o n l u o g o a p r o c e d e r e p e r s o p r a v v e n u t a e s t i n z i o n e d e l r e a t o " n e i c o n f r o n t i d i L e o n a r d o A p a c h e L a R u s s a a c c u s a t o d i r e v e n g e p o r n p e r u n v i d e o i n t i m o r e g i s t r a t o i l 1 9 m a g g i o d e l 2 0 2 3 . S e l ' e v e n t o h a " c e r t a m e n t e s u s c i t a t o u n a s o f f e r e n z a a p p r e z z a b i l e e s u s c e t t i b i l e d i r i s a r c i m e n t o " n e l l a g i o v a n e , s i r i c o r d a c h e l ' e p i s o d i o c o n t e s t a t o è r i m a s t o r i s e r v a t o e q u i n d i " i l d a n n o m o r a l e s i r i t i e n e i d e n t i f i c a b i l e s o l o i n q u e l l a s o f f e r e n z a , i n q u e l t u r b a m e n t o p s i c o l o g i c o i n g e n e r a t o d a l l a s c o p e r t a e s p o s i z i o n e d e l l a p r o p r i a i m m a g i n e " c a t t u r a t a n e l b r e v e v i d e o p o i i n v i a t o s o l o a l l ' a l t r o i n d a g a t o . L a g i u d i c e r i t i e n e c o n g r u a l a s o m m a d i 2 5 m i l a e u r o m e s s a a d i s p o s i z i o n e d e l l a p e r s o n a o f f e s a - l ' a v v o c a t o d e l l a g i o v a n e h a c h i e s t o f i n o a 1 6 0 m i l a e u r o - e " l o s p o n t a n e o a d e m p i m e n t o r i s a r c i t o r i o r i s u l t a i n o l t r e a f f i a n c a t o d a l c o n t e g n o t e n u t o d a l l ' i m p u t a t o d o p o i f a t t i e d e v i n c i b i l e d a l l a l e t t e r a m a n o s c r i t t a d e p o s i t a t a a l l ' u d i e n z a d e l 1 3 n o v e m b r e 2 0 2 5 , i n c u i l ' i m p u t a t o h a m o s t r a t o s i n c e r o d i s p i a c e r e p e r l e s o f f e r e n z e i n g e n e r a t e n e l l a p e r s o n a o f f e s a e p e r i l f a t t o , n o n c h é u n a p r e s a d i c o s c i e n z a i n o r d i n e a l l a c o n d o t t a a l u i a s c r i t t a " .