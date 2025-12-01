M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C i n q u e a s s o l u z i o n i " p e r c h é i l f a t t o n o n s u s s i s t e " . E ' l a s e n t e n z a p r o n u n c i a t a d a l g u p d i M i l a n o R o b e r t o C r e p a l d i n e i c o n f r o n t i d e l l ' a v v o c a t a A l e s s i a P o n t e n a n i , d i q u a t t r o p s i c o l o g h e e d e l l o p s i c h i a t r a M a r c o G a r b a r i n i a c c u s a t i a v a r i o t i t o l o d i f a v o r e g g i a m e n t o e f a l s o n e l c a s o d i D i a n a P i f f e r i , c o n d a n n a t a i n a p p e l l o a 2 4 a n n i d i c a r c e r e p e r a v e r l a s c i a t o m o r i r e d i s t e n t i l a f i g l i a D i a n a . I l p u b b l i c o m i n i s t e r o F r a n c e s c o D e T o m m a s i a v e v a c h i e s t o c o n d a n n e f i n o a 4 a n n i . L e m o t i v a z i o n i d e l v e r d e t t o o d i e r n o s a r a n n o r e s e n o t e t r a 3 0 g i o r n i . P e r l a p u b b l i c a a c c u s a l e p s i c o l o g h e a v r e b b e r o " f a l s a m e n t e " a t t e s t a t o u n q u o z i e n t e i n t e l l e t t i v o p a r i a 4 0 p e r A l e s s i a P i f f e r i e q u i n d i u n " d e f i c i t g r a v e " l a d d o v e i n v e c e i l t e s t W a i s , n o n e r a d a s o m m i n i s t r a r e a l l a d e t e n u t a c h e " n o n e r a u n s o g g e t t o a r i s c h i o d i a t t i a n t i c o n s e r v a t i v i e s i p r e s e n t a v a l u c i d a , o r i e n t a t a n e l t e m p o e n e l l o s p a z i o , n e l p i e n o p o s s e s s o d e l l e p r o p r i e f a c o l t à m e n t a l i e d e t e r m i n a t a " . U n a c o n d o t t a c h e a v r e b b e a v u t o c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i f o r n i r e u n a b a s e d o c u m e n t a l e c h e p e r m e t t e s s e d i r i c h i e d e r e e o t t e n e r e i n g i u d i z i o , " l a t a n t o a g o g n a t a p e r i z i a p s i c h i a t r i c a " e p r o v a r e c o s ì a e v i t a r e i l m a s s i m o d e l l a p e n a . S e c o n d o i l p m l e i n d a g a t e a v r e b b e r o ' i m b e c c a t o ' l ' i m p u t a t a - a n c h e u s a n d o p r o t o c o l l i c o n " p u n t e g g i g i à i n s e r i t i " - a f f i n c h é o t t e n e s s e u n a p e r i z i a p s i c h i a t r i c a i n g r a d o d i a c c e r t a r l e u n d e f i c i t , u n ' a t t i v i t à d i f e n s i v a n o n l e c i t a . L e p s i c o l o g h e - p e r l ' a c c u s a - s a r e b b e r o a n d a t e o l t r e i l l o r o c o m p i t o , s o m m i n i s t r a n d o t e s t " i n c o m p a t i b i l i c o n l e c a r a t t e r i s t i c h e p s i c h i c h e e f f e t t i v e d e l l a d e t e n u t a " e c o n c o l l o q u i " f a l s a m e n t e a n n o t a t i n e l d i a r i o c l i n i c o " , m e n t r e l o p s i c h i a t r a G a r b a r i n i , c o n s u l e n t e d i p a r t e , l ' a v r e b b e " e t e r o d i r e t t a " n e l l e r i s p o s t e d a f o r n i r e . D i d i v e r s o a v v i s o i l g i u d i c e e i l e g a l i . " C o n f i d a v a m o i n q u e s t o e s i t o : s u l l a m i a a s s i s t i t a n o n c ' e r a n u l l a . Q u e s t o p r o c e s s o p a r a l l e l o n o n d o v e v a n e a n c h e i n i z i a r e e h a c a u s a t o d a n n i g r a v i s s i m i " , i l c o m m e n t o d e l l ' a v v o c a t o C o r r a d o L i m e n t a n i , d i f e n s o r e d e l l a c o l l e g a P o n t e n a n i . " E u n a s e n t e n z a g i u s t a c h e r i d à d i g n i t à a q u e s t i p r o f e s s i o n i s t i " l e p a r o l e d i a l t r i d u e d i f e n s o r i , g l i a v v o c a t i A d r i a n o B a z z o n i e M i r k o M a z z a l i .