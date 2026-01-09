M i l a n o , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P e r S t e f a n o B o e r i e a l t r i s e i i m p u t a t i , i n d a g a t i a v a r i o t i t o l o p e r l o t t i z z a z i o n e a b u s i v a e p r e s u n t e i r r e g o l a r i t à e d i l i z i e n e l p r o g e t t o d e l B o s c o n a v i g l i , i l c o m p l e s s o r e s i d e n z i a l e c o s t r u i t o t r a p i a z z a l e d e l l e M i l i z i e e v i a l e T r o y a , i l p r o c e s s o i n i z i e r à i l p r o s s i m o 1 6 m a r z o . E ' q u a n t o s t a b i l i t o d a l l a g i u d i c e G i o v a n n a T a r i c c o n e l l ' u d i e n z a ' f i l t r o ' c h e h a a c c o l t o i n p i e n o l e m o t i v a z i o n i s o s t e n u t e i n a u l a d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o P a o l o F i l i p p i n i i l q u a l e h a s o s t e n u t o l a r e s p o n s a b i l i t à d i p e r s o n a l e d e l C o m u n e , c o s t r u t t o r i e p r o g e t t i s t i , o s s i a c h i c o n s a p e v o l m e n t e , a s u o d i r e , h a s v i l u p p a t o l a s t r u t t u r a r e s i d e n z i a l e a l t a p i ù d i 4 0 m e t r i e c o m p o s t a d a 9 0 a p p a r t a m e n t i r e a l i z z a t a s e n z a p i a n o a t t u a t i v o .