M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n v o g l i a m o a l i m e n t a r e p o l e m i c h e , m a s i a m o t u t t i i n g r a d o d i d i s t i n g u e r e t r a a p p u n t i e d i c h i a r a z i o n e d i p r o v a t a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e d e l l ’ i m p u t a t o . Q u i n d i s o r g e l a d o m a n d a : n o i e i l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e a b b i a m o v i s t o g l i s t e s s i f o g l i ? " . A c h i e d e r s e l o s o n o g l i a v v o c a t i d i M i l a n o P a o l o C a s s a m a g n a g h i e R o b e r t a L i g o t t i c h e i e r i h a n n o r i c u s a t o i l c o l l e g i o d o p o a v e r t r o v a t o i n a u l a u n d o c u m e n t o s c r i t t o i n c u i s i ' p r e a n n u n c i a v a ' i l v e r d e t t o n e i c o n f r o n t i d e l p r o p r i o a s s i s t i t o , a c c u s a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e a g g r a v a t a . " P e r c h é q u a n d o l a d i f e s a h a c h i e s t o d i l e g g e r e q u e l l e p a g i n e p u b b l i c a m e n t e i n a u l a , i l c o l l e g i o s i é r i f i u t a t o d i f r o n t e a p m , a v v o c a t i p r e s e n t i , c a n c e l l i e r e , a s s i s t e n t i , i m p u t a t o e f a m i l i a r i , p o r t a n d o l e i n c a m e r a d i c o n s i g l i o . I n q u e l l e p a g i n e , p o i d e f i n i t e ' s c h e m a d i p r o p o s t a d i v a l u t a z i o n e ' e r a g i à r i t e n u t a a t t e n d i b i l e l a p e r s o n a o f f e s a a n c o r p r i m a d e l l ’ e s a m e d e l l ’ e s p e r t o i n c a r i c a t o p e r u n a v a l u t a z i o n e d e l l a s u a a t t e n d i b i l i t à " s o s t i e n e l a d i f e s a . " C i ò p u r t r o p p o c o n f e r m e r e b b e a n c h e q u e l l a t e n d e n z a , p r e d i l e t t a e d i f f u s a , d i v a l i d a r e a p r e s c i n d e r e l e d i c h i a r a z i o n i d i c h i d e n u n c i a u n r e a t o d a c o d i c e r o s s o " c o n c l u d o n o i d u e a v v o c a t i . I l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o F a b i o R o i a h a a c c o l t o l a r i c h i e s t a d i a s t e n s i o n e d e l c o l l e g i o - d e f i n e n d o i l d o c u m e n t o u n s e m p l i c e r i a s s u n t o s c r i t t o d a u n s o l o c o m p o n e n t e d e l c o l l e g i o - e h a a f f i d a t o i l c a s o a d a l t r i g i u d i c i , m e n t r e i l d o c u m e n t o s c r i t t o a m a n o è s t a t o s i g i l l a t o i n u n a b u s t a p e r e v i t a r e p o t e n z i a l i u l t e r i o r i l e t t u r e .