R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o d a v v e r o f e l i c e c h e l a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o a b b i a d e c i s o d i r i s p o n d e r e p o s i t i v a m e n t e a l l e d i v e r s e s o l l e c i t a z i o n i , a c o m i n c i a r e d a l l a m i a , m e t t e n d o s i a d i s p o s i z i o n e p e r i n d i v i d u a r e u n a s o l u z i o n e a f f i n c h é M i l a n o , a n c h e d o p o l e O l i m p i a d i , p o s s a d o t a r s i d i u n i m p i a n t o p e r g l i s p o r t s u g h i a c c i o , d a l l ’ h o c k e y a l p a t t i n a g g i o . S i t r a t t a d i u n a d e c i s i o n e i m p o r t a n t e p e r l a c i t t à e p e r i t a n t i a p p a s s i o n a t i d i q u e s t i s p o r t " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a . " R i n g r a z i o i l p r e s i d e n t e G i o v a n n i B o z z e t t i - a g g i u n g e - e t u t t i c o l o r o c h e s a r a n n o p a r t e a t t i v a p e r d o t a r e M i l a n o d i u n i m p i a n t o c h e m a n c a d a m o l t i a n n i ” .