R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o m i t a t o O l i m p i c o I n t e r n a z i o n a l e h a r e s p i n t o l ' i p o t e s i d i e s c l u s i o n e d e g l i a t l e t i s t a t u n i t e n s i d a i G i o c h i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a d e l m e s e p r o s s i m o , d o p o l ' o p e r a z i o n e m i l i t a r e i n V e n e z u e l a . " I l C i o n o n p u ò i n t e r v e n i r e d i r e t t a m e n t e i n q u e s t i o n i p o l i t i c h e o c o n f l i t t i t r a P a e s i , p o i c h é e s u l a n o d a l l e n o s t r e c o m p e t e n z e " , h a d i c h i a r a t o l ' o r g a n o d i g o v e r n o a l l a d p a . " Q u e s t o è i l r e g n o d e l l a p o l i t i c a . I l n o s t r o r u o l o è g a r a n t i r e c h e g l i a t l e t i p o s s a n o p a r t e c i p a r e a i G i o c h i O l i m p i c i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a l o r o p r o v e n i e n z a " . L ' e s e r c i t o s t a t u n i t e n s e h a a t t a c c a t o o b i e t t i v i n e l l a c a p i t a l e v e n e z u e l a n a C a r a c a s a l l ' i n i z i o d i g e n n a i o e h a a r r e s t a t o i l l e a d e r N i c o l á s M a d u r o . È s t a t o p o r t a t o n e g l i S t a t i U n i t i , d o v e è p r o c e s s a t o p e r p r e s u n t i r e a t i d i d r o g a . S u c c e s s i v a m e n t e , c i s o n o s t a t e s p o r a d i c h e r i c h i e s t e a l C i o d i s a n z i o n a r e g l i S t a t i U n i t i i n m o d o s i m i l e a q u a n t o f a t t o c o n g l i a t l e t i r u s s i p e r l a g u e r r a i n U c r a i n a . C o m e p e r i G i o c h i e s t i v i d i P a r i g i 2 0 2 4 , g l i a t l e t i d i R u s s i a e B i e l o r u s s i a p o t r a n n o p a r t e c i p a r e a i G i o c h i i n v e r n a l i i n I t a l i a , d a l 6 a l 2 2 f e b b r a i o , s o l o s o t t o b a n d i e r a n e u t r a l e e s e n z a i n n o , a c o n d i z i o n e c h e s i a n o a m m e s s i d a l l e r i s p e t t i v e f e d e r a z i o n i m o n d i a l i . L e s q u a d r e r u s s e e b i e l o r u s s e , c o m e n e l l ' h o c k e y s u g h i a c c i o , s o n o c o m p l e t a m e n t e e s c l u s e .