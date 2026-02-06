M i l a n o , 6 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i d i a p r i r e i l ‘ T h e P e a k ’ b y C o c a - C o l a . U n o s p a z i o i m m e r s i v o m u l t i m e d i a l e c h e v u o l e c e l e b r a r e i v a l o r i o l i m p i c i e i l l e g a m e s t o r i c o c h e l e g a C o c a - C o l a a l l e O l i m p i a d i . U n l e g a m e d i q u a s i 1 0 0 a n n i ” . C o s ì L u c a S a n t a n d r e a , G e n e r a l M a n a g e r O l y m p i c a n d P a r a l y m p i c W i n t e r G a m e s M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 d i C o c a - C o l a , a l l ’ e v e n t o s t a m p a d e d i c a t o a l l ’ a p e r t u r a d e l l ’ i n s t a l l a z i o n e s i t u a t a d a v a n t i a l C a s t e l l o S f o r z e s c o a M i l a n o , i n P i a z z a d e l C a n n o n e . “ A l l ’ i n t e r n o d e l P a d i g l i o n e - r i p r e n d e - s a r à p o s s i b i l e v i v e r e d i v e r s e e s p e r i e n z e i m m e r s i v e , c h e p e r m e t t e r a n n o a i v i s i t a t o r i d i e n t r a r e i n c o n t a t t o a n c h e c o n l a s t o r i a d e l p a s s a t o . I l p e r c o r s o c o m p r e n d e u n ’ e s p o s i z i o n e d i t o r c e s t o r i c h e , a p p r o f o n d i m e n t i s u i n o s t r i i m p e g n i i n a m b i t o d i s o s t e n i b i l i t à e u n a s e r i e d i e s p e r i e n z e u n i c h e , p e n s a t e p e r e s s e r e c o n d i v i s e a n c h e c o n a m i c i e f a m i l i a r i ” . “ I l r a p p o r t o t r a C o c a - C o l a e i l M o v i m e n t o O l i m p i c o s i è c o n s o l i d a t o n e l c o r s o d e l l e e d i z i o n i d e i G i o c h i O l i m p i c i o s p i t a t e d a l n o s t r o P a e s e , a p a r t i r e d a C o r t i n a 1 9 5 6 , p a s s a n d o p e r R o m a 1 9 6 0 , f i n o a d a r r i v a r e a T o r i n o 2 0 0 6 . N o n v e d i a m o l ’ o r a d i i n i z i a r e i l p e r c o r s o v e r s o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 e d i c o n t i n u a r e u n a t r a d i z i o n e c h e c i l e g a d a c o s ì t a n t i a n n i " , l e s u e p a r o l e .