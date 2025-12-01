M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " F i n a l m e n t e i l p r o c e s s o s i è c o n c l u s o c o n u n ' a s s o l u z i o n e p i e n a d i t u t t i g l i i m p u t a t i . Q u e s t o i n c u b o è f i n i t o , a t t e n d i a m o l e m o t i v a z i o n i e p o i v e d r e m o c h e c o s a a c c a d r à " . L o a f f e r m a A l e s s i a P o n t e n a n i a s s o l t a d a l g u p d i M i l a n o R o b e r t o C r e p a l d i i n s i e m e a q u a t t r o p s i c o l o g h e e a u n o p s i c h i a t r a d a l l ' a c c u s a , a v a r i o t i t o l o , d i f a v o r e g g i a m e n t o e f a l s o n e l c a s o d i D i a n a P i f f e r i , c o n d a n n a t a a 2 4 a n n i i n a p p e l l o p e r a v e r l a s c i a t o m o r i r e d i s t e n t i l a f i g l i a D i a n a . " Q u e s t a s e n t e n z a d i m o s t r a c h e g l i a v v o c a t i d e v o n o c o n t i n u a r e a f a r e i l l o r o l a v o r o , c h e n o n e s i s t e l ' e c c e s s o d i d i f e s a e d è g i u s t o c o n t i n u a r e a d a s s i s t e r e n e l m i g l i o r e d e i m o d i l e p e r s o n e c h e h a n n o b i s o g n o p e r c h é t u t t i - a n c h e q u e l l i c h e c o m m e t t o n o i c r i m i n i p i ù t e r r i b i l i e i n i m m a g i n a b i l i - h a n n o d i r i t t o a d a v e r e u n a v v o c a t o c h e l i a i u t i . F i n a l m e n t e è s t a t a r i s t a b i l i t a l a c o r r e t t e z z a d e l m i o o p e r a t o , b e n e c o s ì " a g g i u n g e . " I l p r o b l e m a v e r o è c h e n o n è s t a t o c o r r e t t o f a r e u n p r o c e s s o a l l ' i n t e r n o d i u n a l t r o p r o c e s s o . S e f o r s e n o n c i f o s s e s t a t o q u e s t o p r o c e s s o m a g a r i q u e l l o d e l l a P i f f e r i s a r e b b e a n d a t o d i v e r s a m e n t e g i à i n p r i m o g r a d o " c o n c l u d e A l e s s i a P o n t e n a n i c h e è s t a t a i n d a g a t a m e n t r e e r a i n c o r s o d a v a n t i a l T r i b u n a l e i l p r o c e s s o ( f i n ì c o n l ' e r g a s t o l o , n d r ) p e r l a s u a a s s i s t i t a .