R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l e m o d i f i c h e a l p a t t o s u M i g r a z i o n e e A s i l o o g g i i n C o m m i s s i o n e L i b e , s i a m o a u n a s v o l t a i m p o r t a n t e s u l t e m a d e i r i m p a t r i . S a r à p i ù f a c i l e r i m p a t r i a r e i m i g r a n t i i l l e g a l i g r a z i e a l l e d e f i n i z i o n e d e l l a l i s t a U E d e i P a e s i t e r z i s i c u r i , d o s s i e r c o n . r e l a t o r e l ’ e u r o d e p u t a t o d i E C R , A l e s s a n d r o C i r i a n i . M a s a r à i n o l t r e p o s s i b i l e i l t r a s f e r i m e n t o , o l t r e c h e v e r s o i P a e s i d i o r i g i n e e t r a n s i t o d e i m i g r a n t i , a n c h e v e r s o q u e l l i c o n c u i e s i s t o n o a c c o r d i . U n a n o v i t à r e s a p o s s i b i l e n e l l a v o t a z i o n e d i o g g i d a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a d i c e n t r o d e s t r a , c h e s i a l l a r g a u l t e r i o r m e n t e c o m l ' a s t e n s i o n e d i R e n e w ” . L o d i c h i a r a i l c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , N i c o l a P r o c a c c i n i d í F r a t e l l i d ’ I t a l i a .