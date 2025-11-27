N a p o l i , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C h i e d i a m o c i " c h e c o s a a b b i a m o p e r d u t o " c o n l a m o r t e d i t a n t i m i g r a n t i v i t t i m e d e l l e t r a g e d i e i n m a r e . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a N a p o l i a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o a c c a d e m i c o d e l l a P o n t i f i c i a u n i v e r s i t à t e o l o g i c a d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e . I l C a p o d e l l o S t a t o h a p r e s o s p u n t o d a u n d i s e g n o , c h e c o n s e r v a n e l s u o a p p a r t a m e n t o , c h e r i c o r d a i l r i t r o v a m e n t o d i u n b a m b i n o d e l M a l i , v i t t i m a d i u n n a u f r a g i o a v v e n u t o d i e c i a n n i f a n e l C a n a l e d i S i c i l i a , c h e a v e v a c u c i t a n e l l a g i a c c a l a p a g e l l a . " Q u e s t o r a g a z z i n o - h a s o t t o l i n e a t o M a t t a r e l l a - v o l e v a d i m o s t r a r e d i e s s e r e b r a v o e d i v e n i r e i n E u r o p a p e r s t u d i a r e . G u a r d o s p e s s o q u e l l a f o t o g r a f i a e o g n i v o l t a m i c h i e d o c h i s a r e b b e d i v e n t a t o q u e s t o r a g a z z i n o e c h e c o s a a b b i a m o p e r d u t o c o n l a s u a m o r t e e c o n q u e l l a d i t a n t i , t a n t i , t a n t i a l t r i . F a r i f l e t t e r e e c r e d o c h e q u e s t o d i s e g n o s i a p i ù e f f i c a c e d i t a n t e , t a n t e a l t r e c o n s i d e r a z i o n i " .