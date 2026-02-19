R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m o d i f i c a d e l l a C o s t i t u z i o n e è u n a s c e l t a p o l i t i c a c h e v o g l i a m o s a n c i r e , i n t r o d u c e n d o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e p e r e v i t a r e c o n n e s s i o n i t r a l a m a g i s t r a t u r a i n q u i r e n t e e q u e l l a g i u d i c a n t e e p e r p o r r e f i n e a l s i s t e m a d e l l e c o r r e n t i c h e h a g e n e r a t o s c a n d a l i , s p a r t i z i o n i e m e r c i m o n i o n e l C s m . È u n a c o s a s a c r o s a n t a . N e l f r a t t e m p o , v e d i a m o u n u s o p o l i t i c o d e l l a g i u s t i z i a n o n s o l o n e l l e d i n a m i c h e i n t e r n e a l C s m , c o n e l e z i o n i s e g n a t e d a l o g i c h e d i s c a m b i o , m a a n c h e i n a l c u n e s e n t e n z e . L ’ u l t i m a , q u e l l a s u C a r o l a R a c k e t e , c o n u n r i s a r c i m e n t o d i 7 0 . 0 0 0 e u r o d a p a r t e d e l l o S t a t o p e r u n a t t o d i d i s o b b e d i e n z a c i v i l e . S a r e b b e c o m e s e i p r o f e s s o r i d i c e s s e r o a g l i s t u d e n t i : ' N o n e n t r a t e i n c l a s s e , m a r i n a t e l a s c u o l a ' , i n v e c e d i i n s e g n a r e , i n t e r r o g a r e e d e d u c a r e . È o r a d i f i n i r l a c o n e p i s o d i c h e o f f e n d o n o l a l e g a l i t à , i c i t t a d i n i e c h e s o n o e s p r e s s i o n e d e l l ’ u s o p o l i t i c o d e l l a g i u s t i z i a ” . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i , a ' P i n g P o n g ' s u R a i R a d i o 1 .