R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' U r o l o g i a u n i v e r s i t a r i a d e l P o l i c l i n i c o d i F o g g i a d i r e t t a d a G i u s e p p e C a r r i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a ( S i u ) e p r e s i d e d e l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' u n i v e r s i t à d i F o g g i a , è p r o t a g o n i s t a a l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i u , e v e n t o d i p u n t a i n a m b i t o u r o l o g i c o , i n c o r s o a S o r r e n t o . D u e i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i d i a l t i s s i m a s p e c i a l i z z a z i o n e s o n o s t a t i e s e g u i t i n e l l e s a l e o p e r a t o r i e d e l l ' U r o l o g i a d e l p o l i c l i n i c o f o g g i a n o e t r a s m e s s i , i n c o l l e g a m e n t o l i v e , i n d i r e t t a n a z i o n a l e a l m e e t i n g S i u , p e r m e t t e n d o a u r o l o g i d i t u t t a I t a l i a d i a s s i s t e r e i n t e m p o r e a l e a l l e i n n o v a t i v e p r o c e d u r e . G i a n M a r i a B u s e t t o e N i c o l a d ' A l t i l i a , d e l l a S t r u t t u r a d i U r o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o d i F o g g i a , h a n n o e f f e t t u a t o d u e i n t e r v e n t i d i c h i r u r g i a m i n i n v a s i v a d ' a v a n g u a r d i a : r i s p e t t i v a m e n t e , u n a e n u c l e a z i o n e c o n l a s e r a d o l m i o ( H o L e p ) p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' i p e r p l a s i a p r o s t a t i c a b e n i g n a e u n a c o l p o s a c r o p e s s i a r o b o t i c a ( C s p ) p e r l a c o r r e z i o n e d e l p r o l a s s o d e g l i o r g a n i p e l v i c i f e m m i n i l i . Q u e s t e p r o c e d u r e r a p p r e s e n t a n o l ' e c c e l l e n z a d e l l a m o d e r n a c h i r u r g i a u r o l o g i c a , p o i c h é p e r m e t t o n o d i i n t e r v e n i r e c o n l a m a s s i m a p r e c i s i o n e e s i c u r e z z a , r i d u c e n d o a l m i n i m o i l t r a u m a c h i r u r g i c o e i t e m p i d i r e c u p e r o . " L a p a r t e c i p a z i o n e a l c o n g r e s s o S i u c o n i n t e r v e n t i t r a s m e s s i i n d i r e t t a è m o t i v o d i o r g o g l i o e t e s t i m o n i a l a c o m p e t e n z a , l ' i n n o v a z i o n e e l a q u a l i t à c l i n i c a c h e c a r a t t e r i z z a n o l a S c u o l a u r o l o g i c a d e l P o l i c l i n i c o d i F o g g i a " , a f f e r m a i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l p o l i c l i n i c o , G i u s e p p e P a s q u a l o n e . " S i a m o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i c h e l ' u n i v e r s i t à d i F o g g i a s i a p r o t a g o n i s t a d i u n a p p u n t a m e n t o s c i e n t i f i c o d i c o s ì a l t o l i v e l l o , c h e r i u n i s c e e s p e r t i d i r i l i e v o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e n e l c a m p o d e l l ' u r o l o g i a - c o m m e n t a i l r e t t o r e L o r e n z o L o M u z i o - E v e n t i c o m e q u e s t o r a p p r e s e n t a n o n o n s o l o u n ' o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o s c i e n t i f i c o , m a a n c h e u n m o m e n t o d i c r e s c i t a p e r l a n o s t r a c o m u n i t à a c c a d e m i c a . D e s i d e r o r i n g r a z i a r e i l p r o f e s s o r G i u s e p p e C a r r i e r i , i c o l l e g h i d e l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a e i p r o f e s s i o n i s t i c o i n v o l t i p e r l ' i m p e g n o c o n c u i c o n t r i b u i s c o n o a c o n s o l i d a r e i l r u o l o d e l l ' u n i v e r s i t à d i F o g g i a c o m e c e n t r o d i e c c e l l e n z a n e l l a r i c e r c a e n e l l a f o r m a z i o n e m e d i c o - s p e c i a l i s t i c a " . C o n c l u d e C a r r i e r i : " L ' i m p i e g o d e l l e p i ù a v a n z a t e t e c n o l o g i e l a s e r e r o b o t i c h e c o n f e r m a l ' U r o l o g i a d i F o g g i a c o m e c e n t r o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e a d a l t i s s i m a c o m p l e s s i t à " .