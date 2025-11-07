R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I p a z i e n t i " d e v o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i " n e l l o r o c o m p l e s s o , c i o è c o m e " p e r s o n e c h e a f f r o n t a n o u n p e r c o r s o d i m a l a t t i a e d i s o f f e r e n z a " . L o h a d e t t o V i n c e n z o M i r o n e , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a , i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i u i n c o r s o a S o r r e n t o , i l l u s t r a n d o i t e m i a l l ' a t t e n z i o n e d e g l i s p e c i a l i s t i . " I l c o m p i t o d e l l ' u r o l o g o d e v e e s s e r e p r o p r i o q u e l l o d i e n t r a r e i n d i r e t t a c o n n e s s i o n e c o n l a p e r s o n a c h e s i t r o v a a d a f f r o n t a r e u n p e r c o r s o " p e r l a d i a g n o s i d i " u n a p a t o l o g i a o n c o l o g i c a o d i u n a p a t o l o g i a d i a l t r o o r d i n e u r o l o g i c o " . I l m e d i c o d e v e " c r e a r e s o p r a t t u t t o u n a i n t e r c o n n e s s i o n e e m o z i o n a l e - s o t t o l i n e a - E ' f o n d a m e n t a l e " a t a l e p r o p o s i t o " u n a c r e s c i t a d e g l i s t e s s i u r o l o g i n e l c o n c e t t o d i c o u n s e l i n g , c i o è d e l p a r l a r e c o n l e p e r s o n e . D a q u e s t o t i p o d i c o m u n i c a z i o n e p u ò n a s c e r e s o l o u n p e r c o r s o m e n o s o f f e r t o c o n s o l u z i o n i p i ù a c c e t t a b i l i " . T r a i c o n g r e s s i s t i s o n o i n o l t r e a r g o m e n t o d i d i b a t t i t o l e n o v i t à d e l l e " p i a t t a f o r m e r o b o t i c h e " , m a a n c h e l ' i m p a t t o d e l l a c o m p o n e n t e m a s c h i l e n e l l a d e n a t a l i t à . " B i s o g n a c o n c e n t r a r s i m o l t o n o n s o l o s u l l a d o n n a , m a a n c h e s u l m a s c h i o - a v v e r t e M i r o n e - p e r c h é i l 5 0 % d e l l a r e s p o n s a b i l i t à d i u n b a m b i n o c h e n o n a r r i v a è p r o p r i o l e g a t o a n c h e a l l a c o m p o n e n t e m a s c h i l e " . L ' e s p e r t o s p e r a c h e d a l c o n g r e s s o p o s s a n o a r r i v a r e " b u o n e n o t i z i e " .