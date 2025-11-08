R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g g i l a r a d i o l o g i a s p e g n e 1 3 0 c a n d e l i n e : d a l l ' 8 n o v e m b r e d e l 1 8 9 5 - q u a n d o i l p r o f e s s o r e d i f i s i c a W i l h e l m C o n r a d R ö n t g e n s c o p r ì , s v o l g e n d o d e g l i e s p e r i m e n t i , l ' e s i s t e n z a d e i r a g g i X ( c h e d e n o m i n ò X p r o p r i o i n q u a n t o s c o n o s c i u t i ) e s u c c e s s i v a m e n t e e s e g u ì l a p r i m a r a d i o g r a f i a a l l a m a n o d i s u a m o g l i e - a o g g i , c o n l a r a d i o l o g i a c h e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e s p e c i a l i z z a z i o n i m e d i c h e p i ù r i l e v a n t i , p a r t e d e i p r o c e s s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i d e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p a t o l o g i e , l ' e v o l u z i o n e d e l l a d i s c i p l i n a è s t a t a l u n g a e r i c c a d i i n n o v a z i o n i . " D a a l l o r a s i a m o p a s s a t i d a l l e i m m a g i n i i m p r e s s i o n a t e s u p e l l i c o l e r a d i o g r a f i c h e a q u e l l e d i g i t a l i d i o g g i , v i s i b i l i s u a p p o s i t i m o n i t o r e a r c h i v i a b i l i s u a p p o s i t e s i s t e m i i n f o r m a t i c i , m a i l p r i n c i p i o f i s i c o d e i r a g g i X è r i m a s t o l o s t e s s o . L ' i n n o v a z i o n e t o c c a l a n o s t r a d i s c i p l i n a i n m o d o p a r t i c o l a r e - s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e d e l l a S i r m , S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a - e c o n i l t e m p o s i s o n o a g g i u n t e a l t r e f o n t i d i e n e r g i a f i s i c a : g l i u l t r a s u o n i d e l l ' e c o g r a f i a , i c a m p i m a g n e t i c i d e l l a r i s o n a n z a , l e r a d i a z i o n i i o n i z z a n t i u t i l i z z a t e i n r a d i o l o g i a c o n v e n z i o n a l e , n e l l a T a c e n e l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a . Q u e s t e t e c n o l o g i e c i p e r m e t t o n o d i g u a r d a r e l ' i n t e r n o d e l c o r p o u m a n o c o n p r e c i s i o n e s e m p r e m a g g i o r e , d i s t i n g u e n d o i l n o r m a l e d a l p a t o l o g i c o e c o n t r i b u e n d o i n m o d o d e c i s i v o a l l e c u r e s e m p r e p i ù m i r a t e e p e r s o n a l i z z a t e " . O g n i a n n o i n I t a l i a s i e s e g u o n o 7 0 m i l i o n i d i p r o c e d u r e d i d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i , n u m e r i c h e m o s t r a n o l ' i m p o r t a n z a d e l r u o l o d e l m e d i c o r a d i o l o g o e d e l l e t e c n o l o g i e d e d i c a t e : d a l l e p r i m e c h e s f r u t t a n o i r a g g i X , c o m e l a r a d i o l o g i a c o n v e n z i o n a l e , l a T a c e l ' a n g i o g r a f i a , a q u e l l e c h e s i b a s a n o s u a l t r e f o n t i d i e n e r g i a , c o m e r i s o n a n z a m a g n e t i c a e d e c o g r a f i a . " S e u n t e m p o e r a v a m o c o n s i d e r a t i s o p r a t t u t t o e s p e r t i d i t e c n o l o g i a - s o t t o l i n e a G a n d o l f o - o g g i i l m e d i c o r a d i o l o g o h a u n r u o l o c l i n i c o a t u t t i g l i e f f e t t i . S i a m o p r e s e n t i i n o g n i p e r c o r s o d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c o e c i o c c u p i a m o i n m o d o t r a s v e r s a l e d e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p a t o l o g i e , d a l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e o n c o l o g i c h e a q u e l l e i n f i a m m a t o r i e / d e g e n e r a t i v e e t r a u m a t i c h e , d a l l e f r a t t u r e a l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e f i n o a l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e o p e d i a t r i c h e . L e n o s t r e i m m a g i n i s e r v o n o a p o r r e u n a d i a g n o s i , a v a l u t a r e l a r i s p o s t a a l l e t e r a p i e , a o r i e n t a r e l e d e c i s i o n i c h i r u r g i c h e o f a r m a c o l o g i c h e " . I n o l t r e , p r o s e g u e l a p r e s i d e n t e S i r m " l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a h a a p e r t o s c e n a r i s t r a o r d i n a r i : a t t r a v e r s o m a n o v r e m i n i m a m e n t e i n v a s i v e , s o t t o g u i d a r a d i o l o g i c a , p o s s i a m o a r r e s t a r e u n v a s o c h e s a n g u i n a , d i s o s t r u i r e u n ' a r t e r i a c h i u s a , e m b o l i z z a r e l a n e o a n g i o g e n e s i d i u n t u m o r e o d i r e t t a m e n t e t r a t t a r e c o n t e c n i c h e a b l a t i v e d i r a f f r e d d a m e n t o o r i s c a l d a m e n t o a l c u n e l e s i o n i . S o n o p r o c e d u r e m i n i - i n v a s i v e - p r e c i s a - c h e s p e s s o e v i t a n o o t a l v o l t a p r e p a r a n o a i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i c o m p l e s s i e n o n s c e v r i d i r i s c h i , a c c e l e r a n d o l a r i p r e s a d e l p a z i e n t e . O g g i i l r a d i o l o g o è u n m e d i c o c h e d i a l o g a c o s t a n t e m e n t e c o n a l t r i s p e c i a l i s t i - c h i r u r g h i , o n c o l o g i , i n t e r n i s t i , r a d i o t e r a p i s t i o r t o p e d i c i , n e u r o l o g i , p e d i a t r i , p a t o l o g i - p e r c o s t r u i r e p e r c o r s i d i c u r a p e r s o n a l i z z a t i . E ' u n a f i g u r a c l i n i c a , m a a n c h e e t i c a e f o r m a t i v a : a b b i a m o i l r u o l o d i g a r a n t i d e l l ' a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a , q u i n d i d o b b i a m o a i u t a r e a s c e g l i e r e l ' e s a m e g i u s t o p e r i l p a z i e n t e g i u s t o , r i d u c e n d o g l i s p r e c h i e a s s i c u r a n d o q u a l i t à e s i c u r e z z a " . R i g u a r d o a l t e m a d e l l ' a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a c e n t r a l e a n c h e p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a , G a n d o l f o n o n h a d u b b i s u l c o n t r i b u t o d e l l a r a d i o l o g i a : " I l m e d i c o r a d i o l o g o - s e c o n d o q u a n t o p r e v i s t o a n c h e d a l D M 7 7 d e l 2 0 2 2 c h e r i d e f i n i s c e l ' a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e - h a u n r u o l o d e t e r m i n a n t e n e l l ' o r i e n t a r e i c o l l e g h i n e l l a s c e l t a d e l l e i n d a g i n i p i ù u t i l i e s c o r a g g i a r e q u e l l e s u p e r f l u e , a l l o s c o p o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e i p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i e c o n t r i b u i r e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n . C a p i t a s p e s s o c h e v e n g a n o r i c h i e s t i e s a m i p e r e c c e s s o d i c a u t e l a , m a o g n i i n d a g i n e i n u t i l e s o t t r a e t e m p o e r i s o r s e a c h i n e h a d a v v e r o b i s o g n o . P e r q u e s t a r a g i o n e d o v r e m m o l a v o r a r e s e m p r e d i p i ù i n r e t e , i n p a r t i c o l a r m o d o c o n m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e s p e c i a l i s t i d i a l t r e d i s c i p l i n e . U n a m i g l i o r e c o m u n i c a z i o n e p u ò c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a l l a r i d u z i o n e d e l l e l i s t e d ' a t t e s a p e r u n s i s t e m a p i ù e f f i c i e n t e . A b b i a m o a n c h e u n r u o l o e d u c a t i v o n e i c o n f r o n t i d e i p a z i e n t i , p e r s p i e g a r e l o r o q u a n d o u n e s a m e n o n s e r v e r e a l m e n t e e p e r c h é . E ' p a r t e d e l l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à e t i c a , i n s i e m e a q u e l l a d i g a r a n t i r n e l a s i c u r e z z a , c o n t r o l l a n d o l a d o s e d i r a d i a z i o n i s o m m i n i s t r a t e e v e r i f i c a n d o c o s t a n t e m e n t e l a q u a l i t à d e l l e a p p a r e c c h i a t u r e " . A p r o p o s i t o d i m a c c h i n a r i e t e c n o l o g i a , q u a n t o s t a n n o c a m b i a n d o l e c o s e c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c h e r u o l o r i c o p r e l a r a d i o m i c a ? " L ' I a è u n o s t r u m e n t o s t r a o r d i n a r i o , c h e c i a i u t a a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v o r o e l a p r e c i s i o n e d i a g n o s t i c a - r i m a r c a G a n d o l f i o - P u ò o t t i m i z z a r e l e i m m a g i n i , r i d u r r e l a d o s e d i r a d i a z i o n i , s t a n d a r d i z z a r e i p r o t o c o l l i d i a g n o s t i c i e m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e o r g a n i z z a t i v a d i u n r e p a r t o . G r a z i e a l l a s u a i m p l e m e n t a z i o n e o g g i p o s s i a m o c o n t a r e s u l l a r a d i o m i c a , u n a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a r a d i o l o g i a c h e p e r m e t t e l ' a n a l i s i q u a n t i t a t i v a d e l l e i m m a g i n i p e r o t t e n e r e i n f o r m a z i o n i s u l c o m p o r t a m e n t o d i u n t u m o r e , p r e v e d e r e t e r a p i a p i ù e f f i c a c e e c o n t r o l l a r n e l a r i s p o s t a a l l a t e r a p i a c o s t r u e n d o p e r c o r s i p e r s o n a l i z z a t i . E ' o r m a i u n p i l a s t r o d e l l a r a d i o l o g i a o n c o l o g i c a d i p r e c i s i o n e . L ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a h a r i s v o l t i i m p a t t a n t i a n c h e s u l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a : g l i i n t e r v e n t i g u i d a t i d a l l e i m m a g i n i o f f r o n o i n f a t t i a l t e r n a t i v e m e n o i n v a s i v e e p i ù s i c u r e . E ' p e r ò i m p o r t a n t e r i c o r d a r e c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò e s s e r e u n s u p p o r t o d e l m e d i c o , m a n o n u n s u o s o s t i t u t o : a l c e n t r o r i m a n g o n o i l g i u d i z i o u m a n o , l a c a p a c i t à c o m u n i c a t i v a e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l r a d i o l o g o " . " A c c a n t o a l m e d i c o r a d i o l o g o - p r o s e g u e G a n d o l f o - l a v o r a n o a l t r e f i g u r e f o n d a m e n t a l i p e r i l f u n z i o n a m e n t o d e l r e p a r t o : i l f i s i c o m e d i c o , c h e c o n t r o l l a l a q u a l i t à d e l l e a p p a r e c c h i a t u r e , l a d o s e e r o g a t a e l ' e s p o s i z i o n e , p e r l a s i c u r e z z a d i p a z i e n t i e o p e r a t o r i ; i l t e c n i c o d i r a d i o l o g i a , c h e c o l l a b o r a c o n i l m e d i c o e d e s e g u e l e d i v e r s e i n d a g i n i d i a g n o s t i c h e ; g l i i n f e r m i e r i d e d i c a t i a l l a r a d i o l o g i a , p r o f e s s i o n i s t i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i n e l l a g e s t i o n e d i s o f i s t i c a t i d i s p o s i t i v i m e d i c i e f a r m a c i p a r t i c o l a r i q u a l i a d e s e m p i o i m e z z i d i c o n t r a s t o , c o m p l e t a m e n t e d i v e r s i d a q u e l l i u t i l i z z a t i n e i r e p a r t i t r a d i z i o n a l i . O g g i a u s p i c h i a m o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a f i g u r a d e l l ' i n f e r m i e r e d e d i c a t o a l l a r a d i o l o g i a , p e r c h é d o v e c i s o n o p r o f e s s i o n i s t i s p e c i f i c a t a m e n t e f o r m a t i e s t a b i l i i l s i s t e m a è p i ù e f f i c i e n t e , l e p r o c e d u r e s o n o p i ù s i c u r e e l a q u a l i t à d e l l a v o r o è p i ù a l t a . I n m e d i c i n a l a q u a l i t à n a s c e d a l t e a m : s e l a s q u a d r a è f o r t e e c o e s a , l a c u r a d e l p a z i e n t e r i s u l t a m a g g i o r m e n t e e f f i c a c i e " . " L a S i r m - c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e - è u n a d e l l e m a g g i o r i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e r i c o n o s c i u t e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e f e d e r a t a d i F i s m ( F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e s o c i e t à m e d i c o s c i e n t i f i c h e ) . P r o m u o v e l a c r e s c i t a d e l l e s c i e n z e r a d i o l o g i c h e a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e e d i v u l g a z i o n e d e l l e d i v e r s e p o t e n z i a l i t à d i a g n o s t i c h e , l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , l ' a p p r o p r i a t e z z a d e l l e i n d a g i n i r i c h i e s t e e l ' e t i c a n e l l ' a c c e s s o a g l i e s a m i . C o l l a b o r a i n o l t r e c o n i s t i t u z i o n i e c o n n u m e r o s e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e p e r l ' e l a b o r a z i o n e d i l i n e e g u i d a , m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i a p p l i c a b i l i e s o s t e n i b i l i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . U n o d e i t e m i d a s e m p r e s o s t e n u t i è l a p r o m o z i o n e a t u t t e l e f o r m e d i p r e v e n z i o n e d e l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e e n o n . A b b i a m o p a r t e c i p a t o a t t i v a m e n t e s u p p o r t a n d o F i s m e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) a n u m e r o s e i n i z i a t i v e p r o m o s s e , p o r t a t e a l l ' a t t e n z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i a g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a p r e v e n z i o n e a g i u g n o a N a p o l i . A b b i a m o i n f i n e c o l l a b o r a t o c o n A i o m a l p r o g e t t o d e l T o u r V e s p u c c i , p r o m o s s o d a l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a e s o s t e n u t o d a 1 2 m i n i s t e r i : u n a n a v e c h e , a t t r a v e r s a n d o v a r i p o r t i i t a l i a n i , h a p o r t a t o i l t e m a d e l l a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a a t u t t a l a p o p o l a z i o n e , f o r n e n d o a i c i t t a d i n i i n f o r m a z i o n i s u g l i s t i l i d i v i t a s a n i e s u l l e c a m p a g n e d i s c r e e n i n g . P r e v e n z i o n e p r i m a r i a e d i a g n o s i p r e c o c e p o s s o n o d a v v e r o s a l v a r e l a v i t a , e d è u n c o n c e t t o c h e c r e d i a m o s i a i m p o r t a n t e t r a s m e t t e r e a t u t t a l a p o p o l a z i o n e " .