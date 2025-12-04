R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - M e d - O r I t a l i a n F o u n d a t i o n e l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e h a n n o p r e s e n t a t o o g g i i l p r o g e t t o “ C y b e r B r i d g e – S t r a t e g i c T r a i n i n g P r o g r a m m e f o r D i g i t a l R e s i l i e n c e i n A f r i c a ” , s v i l u p p a t o c o n i l s u p p o r t o d i L e o n a r d o e i l s o s t e g n o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . I l P r o g e t t o “ C y b e r B r i d g e ” è r i v o l t o a P a e s i a f r i c a n i e d è c o n c e p i t o p e r i n t e g r a r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e c a p a c i t à d i p o l i c y f a v o r e n d o u n a p p r o c c i o m u l t i l i v e l l o a l l a r e s i l i e n z a d i g i t a l e a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a , d i p l o m a z i a e g o v e r n a n c e d e l c y b e r s p a z i o . N e l l a s e d e d e l l a M e d - O r I t a l i a n F o u n d a t i o n s i è t e n u t a l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o . L ’ i n c o n t r o s i è a p e r t o c o n g l i i n t e r v e n t i d i M a r c o M i n n i t i , p r e s i d e n t e d i M e d - O r I t a l i a n F o u n d a t i o n , B r u n o F r a t t a s i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A c n , e N i c o l e t t a B o m b a r d i e r e , d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r g l i A f f a r i g l o b a l i d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . A s e g u i r e s i è s v o l t a l a t a v o l a r o t o n d a d a l t i t o l o “ A f r i c a 4 . 0 : B e t w e e n D i g i t a l i z a t i o n a n d N e w C y b e r T h r e a t s ” , c h e h a r i u n i t o e s p e r t i e r a p p r e s e n t a n t i d e l s e t t o r e p e r d i s c u t e r e i l n e s s o t r a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e n u o v e m i n a c c e i n f o r m a t i c h e n e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o , e v i d e n z i a n d o i l v a l o r e d e l p r o g e t t o c o m e s t r u m e n t o c o n c r e t o d e l l a c o o p e r a z i o n e i t a l i a n a n e l s e t t o r e d e l l a s i c u r e z z a d i g i t a l e . C y b e r B r i d g e , c o n c e p i t o p e r i n t e g r a r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e c a p a c i t à d i p o l i c y , m i r a a f a v o r i r e u n a p p r o c c i o m u l t i l i v e l l o a l l a r e s i l i e n z a d i g i t a l e a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a , v i s i t e t e c n i c h e e m o d u l i d e d i c a t i a c y b e r n o r m s , d i p l o m a z i a e g o v e r n a n c e d e l c y b e r s p a z i o . I l p r o g e t t o s i r i v o l g e a f u n z i o n a r i p r o v e n i e n t i d a P a e s i d e l l ’ A f r i c a S u b - s a h a r i a n a d o t a t i d i s t r a t e g i e n a z i o n a l i d i c y b e r s i c u r e z z a . D u r a n t e l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e s o n o s t a t i a f f r o n t a t i i p r i n c i p a l i t e m i l e g a t i a l l e s f i d e d e l l a c r e s c e n t e d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l ’ A f r i c a . C y b e r B r i d g e r a p p r e s e n t a l ’ a v v i o d i u n p e r c o r s o d i c o l l a b o r a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a c y b e r s i c u r e z z a t r a l ’ I t a l i a e i P a e s i a f r i c a n i c o i n v o l t i , f i n a l i z z a t o a r a f f o r z a r e l e c a p a c i t à l o c a l i , p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a d i g i t a l e e c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n e c o s i s t e m a c y b e r p i ù s o l i d o e r e s i l i e n t e n e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o .