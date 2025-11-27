N a p o l i , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à è d o n o d i s è , d i c o n d i v i s i o n e , d i i m p e g n o , d i p a r t e c i p a z i o n e e q u i n d i i n i z i a t i v e a n c h e u t i l i , t a l v o l t a a n c h e m o l t o u t i l i , p e r d o n o v a l o r e s e p r e s u m o n o d i t r a s f o r m a r s i i n a l i b i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a N a p o l i a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o a c c a d e m i c o d e l l a P o n t i f i c i a u n i v e r s i t à t e o l o g i c a d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e , r i c h i a m a n d o l a p r o l u s i o n e d e l l ' a r c i v e s c o v o d i N a p o l i , D o m e n i c o B a t t a g l i a . I l C a p o d e l l o S t a t o h a q u i n d i c i t a t o u n p i c c o l o l i b r e t t o s u l l a c o r r u z i o n e s c r i t t o d a l l ' a l l o r a a r c i v e s c o v o d i B u e n o s A i r e s , J o r g e M a r i o B e r g o g l i o , d o v e , a d u n a s i g n o r a c h e s i v a n t a v a d e i b u o n i c o m p o r t a m e n t i , r i s p o n d e v a : " s ì , v a b e n e , m a t u e t u o m a r i t o g l i o p e r a i l i p a g a t e c o r r e t t a m e n t e , s e c o n d o q u e l l o c h e è g i u s t o ? " .