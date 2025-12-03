R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e o n a r d o , i t a l i a n o e d e u r o p e o , è s t a t o e r i m a n e u n ' a v a n g u a r d i a d e l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' i m p o r t a n z a d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e d e l g u s t o d e l l ' a r t e e d i q u a n t o s i t o c c h i n o e s t i a n o i n s i e m e a n c h e e l e m e n t i c h e a p p a r e n t e m e n t e a v o l t e v e n g o n o i n t e r p r e t a t i c o m e l o n t a n i : l a b e l l e z z a d e l l ' a r t e e i l r i g o r e s c i e n t i f i c o . Q u e s t o è q u e l l o c h e i n r e a l t à c a r a t t e r i z z a i l n o s t r o P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , r i c e v e n d o a l Q u i r i n a l e i v i n c i t o r i d e l ' P r e m i o L e o n a r d o ' p e r l ' a n n o 2 0 2 5 c o n g l i s t u d e n t i v i n c i t o r i d e i P r e m i d i L a u r e a . A l C a p o d e l l o S t a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o L e o n a r d o , S e r g i o D o m p é , h a d o n a t o u n a c o p i a d e l C o d i c e A t l a n t i c o .