P a d o v a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M a r i o Z a p p i a è d a o g g i i l n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a . L a n o m i n a è s t a t a u f f i c i a l i z z a t a o g g i , n e l c o r s o d e l 5 5 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i n i n c o r s o a P a d o v a . Z a p p i a - r i f e r i s c e l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a - h a i n i z i a t o l a s u a c a r r i e r a a c c a d e m i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i C a t a n z a r o , p e r p o i p r o s e g u i r e c o m e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i N e u r o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d i C a t a n i a , d o v e o p e r a t u t t o r a . A t t u a l m e n t e d i r i g e a n c h e l ' U o c d i C l i n i c a n e u r o l o g i c a e d è d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o a d a t t i v i t à i n t e g r a t a d e l l e N e u r o s c i e n z e , o r g a n i d i s e n s o e a p p a r a t o l o c o m o t o r e d e l l ' A o u P o l i c l i n i c o G . R o d o l i c o - S . M a r c o d i C a t a n i a . N e l c o r s o d e l l a c a r r i e r a h a r i c o p e r t o r u o l i d i c r e s c e n t e r e s p o n s a b i l i t à i n a m b i t o a c c a d e m i c o e o s p e d a l i e r o : è s t a t o d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i C l i n i c a n e u r o l o g i c a d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r o - u n i v e r s i t a r i a P o l i c l i n i c o - V i t t o r i o E m a n u e l e d i C a t a n i a , d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n N e u r o l o g i a e d e i d i p a r t i m e n t i d i N e u r o s c i e n z e e ' G . F . I n g r a s s i a ' . A t t u a l m e n t e è d i r e t t o r e d e l C e n t r o I l h m ( I n n o v a t i o n L e a d e r s h i p a n d H e a l t h M a n a g e m e n t C e n t e r ) d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i C a t a n i a , d o v e r i c o p r e i l r u o l o d a l 2 0 2 1 . L a s u a a t t i v i t à s c i e n t i f i c a s i è s v i l u p p a t a n e l c a m p o d e l l a n e u r o l o g i a c l i n i c a e s o p r a t t u t t o n e l l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n , d e i d i s o r d i n i d e l m o v i m e n t o e d e m e n z e . E ' a u t o r e d i o l t r e 4 0 0 p u b b l i c a z i o n i s u r i v i s t e i n t e r n a z i o n a l i p e e r - r e v i e w e d . E ' t i t o l a r e d i 4 b r e v e t t i i n d u s t r i a l i . N e l 2 0 2 3 è s t a t o p r e m i a t o d a l l a M o v e m e n t D i s o r d e r S o c i e t y c o m e m i g l i o r a r t i c o l o d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a n e l l ' a n n o p e r i l l a v o r o ' L o n g - d u r a t i o n r e s p o n s e t o L e v o d o p a , m o t o r l e a r n i n g , a n d n e u r o p l a s t i c i t y i n e a r l y P a r k i n s o n ' s D i s e a s e ' . M e m b r o d i n u m e r o s e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e i t a l i a n e e i n t e r n a z i o n a l i , Z a p p i a s u c c e d e a d A l e s s a n d r o P a d o v a n i a l l a g u i d a d e l l a S i n . " E ' p e r m e u n g r a n d e o n o r e - h a d i c h i a r a t o - r a c c o g l i e r e i l t e s t i m o n e d a A l e s s a n d r o P a d o v a n i e p r o s e g u i r e n e l s o l c o d i u n a t r a d i z i o n e d i e c c e l l e n z a . L a n e u r o l o g i a i t a l i a n a è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e i n t e n d o l a v o r a r e p e r r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a r i c e r c a , c l i n i c a e f o r m a z i o n e " . C o n l a s u a n o m i n a , l a S i n r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e l o s v i l u p p o d e l l e n e u r o s c i e n z e e l ' i n n o v a z i o n e n e l l a d i a g n o s i e c u r a d e l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e i n I t a l i a .