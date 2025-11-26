M i l a n o , 2 6 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - C ’ e r a u n t e m p o i n c u i s c o m m e t t e r e s u M a r i l y n M a n s o n e r a s e m p l i c e : l o a m a v i o l o d e t e s t a v i , s e n z a m e z z e m i s u r e . O g g i l a p u n t a t a è p i ù r i s c h i o s a , e m o l t i l ’ a v r e b b e r o d a t a p e r p e r s a : c h e i l R e v e r e n d o p o t e s s e d a v v e r o t o r n a r e , e s o p r a t t u t t o t o r n a r e c o s ì . L ’ u n i c a d a t a i n v e r n a l e i t a l i a n a a l l a C h o r u s L i f e A r e n a d i B e r g a m o è l a c o n f e r m a c h e l ’ e x A n t i c h r i s t S u p e r s t a r n o n h a m a i s m e s s o d i e s e r c i t a r e i l s u o r i c h i a m o s u i f a n , d o p o a n n i d i c o n t r o v e r s i e e a s s e n z a d a l l a s c e n a . U n c o n c e r t o a n d a t o s o l d o u t n e l g i r o d i p o c h i g i o r n i l o s c o r s o a p r i l e , q u a n d o è s t a t a a n n u n c i a t a u n a s e c o n d a l e g d e l t o u r e u r o p e o , e l a t a p p a a l l ’ A l c a t r a z d i M i l a n o n e l f e b b r a i o s c o r s o . N e s o n o l a p r o v a i f a n , i n c o d a f i n d a l l a n o t t e p r e c e d e n t e , s f i d a n d o l e t e m p e r a t u r e p o l a r i c h e s t a n n o m e t t e n d o a l l a p r o v a l a L o m b a r d i a p u r d i g u a d a g n a r s i l a t r a n s e n n a o a v v i c i n a r s i i l p i ù p o s s i b i l e a l l o r o i d o l o . V o g l i o n o a s s a p o r a r e i l r i t o r n o , g u a r d a r l o n e g l i o c c h i , n o n p e r d e r e n e m m e n o u n i s t a n t e . M a n s o n l o s a e r i c a m b i a c o n u n o d e i s u o i m o n o l o g h i t a g l i e n t i : “ C o n l a d r o g a h o s e m p r e a v u t o u n f l i r t : m i h a p e r s e g u i t a t o , m i h a i n v i t a t o a f a r e v i a g g i r o m a n t i c i n e l d e s e r t o … e i o p r o p r i o l ì , i n u n a g r a n d e b u c a , l ’ h o s e p p e l l i t a ” d i c e a l p u b b l i c o p r i m a d i l a n c i a r s i i n ‘ T h e D o p e S h o w ’ , l ’ i n n o t o s s i c o e s e d u c e n t e d a ‘ M e c h a n i c a l A n i m a l s ’ , c o n c u i n e l 1 9 9 8 l a r o c k s t a r s m a s c h e r a v a l ’ i n d u s t r i a d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o . M a r i l y n M a n s o n , a l s e c o l o B r i a n H u g h W a r n e r , è s o r p r e n d e n t e m e n t e i n f o r m a : l o r i p e t e s p e s s o l u i s t e s s o , q u a s i c i n q u e a n n i d i s o b r i e t à d a l l ’ a l c o l c h e o g g i s i v e d o n o t u t t i . È p i ù a s c i u t t o , p i ù c o n t r o l l a t o , e c o n u n a v o c e c h e r i c h i a m a d a v i c i n o i f a s t i d i ‘ H o l y W o o d ’ . S u l p a l c o è u n a n i m a l e i n p i e n a c o r s a : n o n s t a f e r m o u n s e c o n d o , s a l t a , a g i t a l e b r a c c i a , i n c i t a l e p r i m e f i l e e s i l a s c i a t r a v o l g e r e d a l l ’ e n e r g i a d e l l a p l a t e a . S p a r a u n a s e q u e n z a m i c i d i a l e d i c l a s s i c i — ‘ T h e B e a u t i f u l P e o p l e ’ , ‘ D i s p o s a b l e T e e n s ’ , ‘ L o n g H a r d R o a d O u t o f H e l l ’ e ‘ M o b s c e n e ’ , c o n u n a g r a n d e i n s e g n a r o s s a l u m i n o s a s t i l e ‘ T h e G o l d e n A g e O f G r o t e s q u e ’ , f i n o a u n a ‘ C o m a W h i t e ’ r e s a a n c o r a p i ù c i n e m a t o g r a f i c a d a l l a n e v i c a t a c h e c a d e f i t t a s u l l a s c e n a . E p o i c ’ è ‘ T o u r n i q u e t ’ : u n ’ a u t o c i t a z i o n e p e r f e t t a , l ’ i n g r e s s o s u t r a m p o l i a l t i s s i m i , s t a m p e l l e e c a s c o , c o m e u n f a n t a s m a d a l s u o s t e s s o p a s s a t o c h e t o r n a a r e c l a m a r e i l p r o p r i o s p a z i o . N o n m a n c a n o i b r a n i d e l l ’ u l t i m o l a v o r o i n s t u d i o , ‘ O n e A s s a s s i n a t i o n U n d e r G o d – C h a p t e r O n e ’ , u s c i t o i l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 4 e g i à s e g u i t o d a l l ’ a n n u n c i o d i u n s e c o n d o c a p i t o l o . L ’ a p e r t u r a c o n ‘ N o d I f Y o u U n d e r s t a n d ’ s c o p r e s u b i t o l e c a r t e : i l n u o v o c o r s o d i M a r i l y n M a n s o n h a m u s c o l i , i d e e e u n a d i r e z i o n e p r e c i s a . L o c o n f e r m a n o b r a n i c o m e ‘ A s S i c k A s T h e S e c r e t s W i t h i n ’ e ‘ O n e A s s a s s i n a t i o n U n d e r G o d ’ , c a n t a t e i n c o r o d a l p u b b l i c o . M e r i t o a n c h e d e l r i t o r n o i n g r a n d e s t i l e d i T y l e r B a t e s , p r o d u t t o r e e m u s i c i s t a c h e r i p o r t a n e l p r o g e t t o q u e l l a t e n s i o n e e l e t t r i c a e q u e l l ’ e s t e t i c a d a r k c h e m a n c a v a n o a l R e v e r e n d o d a a n n i . S u l p a l c o è a l s u o f i a n c o , e l a c h i m i c a t r a i d u e è e v i d e n t e . N i e n t e B i b b i e s t r a p p a t e , f i a m m e o e c c e s s i b l a s f e m i : q u e l M a r i l y n M a n s o n a p p a r t i e n e a u n a l t r o d e c e n n i o . L a s c e n a d i q u e s t o t o u r è e s s e n z i a l e m a d a l c o l p o d ’ o c c h i o p o t e n t i s s i m o : c r o c i r o v e s c i a t e r i d o t t e a l l ’ o s s o , f a s c i d i l u c i b l u e r o s s e , u n m i n i m a l i s m o c h e e s a l t a i l r e s t o . L u i s i p r e s e n t a i n t o t a l b l a c k , e l e g a n t i s s i m o p e r s i n o c o n u n a g i a c c a d a s m o k i n g a c c e s a d a d u e f u l m i n i d i s t r a s s , c a m b i a p o c h i a b i t i m a g i o c a c o n g l i a c c e s s o r i : g l i i c o n i c i c a p p e l l i , u n a s e r i e d i g u a n t i e u n b o l e r o c e l e s t e c h e d i v e n t a s u b i t o f e t i c c i o d i s e r a t a . È e v i d e n t e c h e o g g i M a r i l y n M a n s o n g i o c h i u n a p a r t i t a d i v e r s a : è c o n c e n t r a t o s u l l a p e r f o r m a n c e , s u l l a m u s i c a , s u c i ò c h e n e g l i u l t i m i a n n i e r a s t a t o s o f f o c a t o d a l r u m o r e d e l l e v i c e n d e g i u d i z i a r i e . L e a c c u s e d i v i o l e n z a d o m e s t i c a , c a d u t e d i r e c e n t e , a v e v a n o s p o s t a t o l ’ a t t e n z i o n e l o n t a n o d a i d i s c h i e d a i p a l c h i , m a o r a l a r o c k s t a r s e m b r a v o l e r r e c l a m a r e c i ò c h e g l i a p p a r t i e n e . C o n t r o v e r s o p e r d e f i n i z i o n e , a d o r a t o d a i f a n e r e s p i n t o d a c h i n o n h a m a i s o p p o r t a t o i l s u o i m m a g i n a r i o , o g g i a p p a r e c a m b i a t o : p i ù r i f l e s s i v o , m e n o i n c l i n e a l l o s h o c k g r a t u i t o , c o n s a p e v o l e d e l p e s o d e l l a p r o p r i a s t o r i a . N o n s p a v e n t a p i ù n e s s u n o , e d è q u a s i u n b e n e , p e r c h é a p a r l a r e , f i n a l m e n t e , è d i n u o v o l a m u s i c a . E l a v o c e r e g g e e c c o m e : l o s i è v i s t o a l l ’ A l c a t r a z , l o s i c o n f e r m a a B e r g a m o , e l o t e s t i m o n i a u n u l t i m o a l b u m a c c o l t o i n m o d o s o r p r e n d e n t e m e n t e p o s i t i v o d a l l a c r i t i c a . I l m e s s a g g i o è c h i a r o : i l t r o n o d e l g e n e r e n o n l ’ h a m a i d a v v e r o a b b a n d o n a t o . E l o d i m o s t r a a n c h e l a s u a a g e n d a f u t u r a . Q u e s t o r i t o r n o n o n f i n i s c e a B e r g a m o : M a r i l y n M a n s o n h a g i à a n n u n c i a t o t r e d a t e e s t i v e i n I t a l i a n e l 2 0 2 6 - F e r r a r a , R o m a e B a r i - u n s e g n a l e i n e q u i v o c a b i l e c h e l a s u a s e c o n d a v i t a a r t i s t i c a è a p p e n a c o m i n c i a t a . ( d i F e d e r i c a M o c h i )