Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Non metteremo tasse sulla casa, l'ha detto prima Matteo Salvini. La casa è un bene primario. Casa significa libertà, è la nostra dimora, il luogo dove siamo nati, dove abbiamo vissuto, goduto, sofferto, dove sono vissuti i nostri genitori e i nostri antenati. La casa è molto di più di quattro mura, è la nostra identità, sono i nostri valori. Per questo non vogliamo che sia tassata". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.
Manovra: Tajani, 'non metteremo tasse sulla casa degli italiani'
10 novembre, 2025 • 18:25