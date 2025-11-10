R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n m e t t e r e m o t a s s e s u l l a c a s a , l ' h a d e t t o p r i m a M a t t e o S a l v i n i . L a c a s a è u n b e n e p r i m a r i o . C a s a s i g n i f i c a l i b e r t à , è l a n o s t r a d i m o r a , i l l u o g o d o v e s i a m o n a t i , d o v e a b b i a m o v i s s u t o , g o d u t o , s o f f e r t o , d o v e s o n o v i s s u t i i n o s t r i g e n i t o r i e i n o s t r i a n t e n a t i . L a c a s a è m o l t o d i p i ù d i q u a t t r o m u r a , è l a n o s t r a i d e n t i t à , s o n o i n o s t r i v a l o r i . P e r q u e s t o n o n v o g l i a m o c h e s i a t a s s a t a " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d a l p a l c o d i B a r i , p e r i l c o m i z i o u n i t a r i o d e i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a i n a p p o g g i o a l c a n d i d a t o p e r l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e , L u i g i L o b u o n o .