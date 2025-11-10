R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c i v e n g a n o a d i r e c h e n o i n o n a i u t i a m o i p i ù d e b o l i . I p i ù d e b o l i l i a b b i a m o a i u t a t i c o n l e m a n o v r e f i n a n z i a r i e d e g l i s c o r s i a n n i e a n c h e c o n l a m a n o v r a a t t u a l e p e r c h é s e d e t a s s i a m o g l i a u m e n t i d e i c o n t r a t t i 2 0 2 5 - 2 0 2 6 l o f a c c i a m o p e r a i u t a r e i d e b o l i , i c o n t r a t t i f i n o a 2 8 m i l a e u r o . E p o i a b b i a m o a i u t a t o i l c e t o m e d i o . I o s o n o f i e r o d i e s s e r e p a r t e d i u n a m a g g i o r a n z a c h e c o n q u e s t a m a n o v r a a i u t a i l c e t o m e d i o , c h e è q u e l l ' I t a l i a c h e p r o d u c e , c h e l a v o r a , c h e n o n p a r l a , c h e n o n v a a l l e m a n i f e s t a z i o n i d e i s i n d a c a t i p e r a l l u n g a r e i l f i n e s e t t i m a n a . C h e c r e d e n e l s i n d a c a t o m a n o n i l s i n d a c a t o c h e f a l a p o l i t i c a p e r f a r f a r e c a r r i e r a a i s i n d a c a l i s t i , p e r f a r d i v e n t a r e L a n d i n i s e g r e t a r i o f u t u r o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d a l p a l c o d i B a r i , p e r i l c o m i z i o u n i t a r i o d e i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a i n a p p o g g i o a l c a n d i d a t o p e r l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e , L u i g i L o b u o n o . " I l c e t o m e d i o s o n o i c o m m e r c i a n t i , g l i a r t i g i a n i , i n o s t r i a g r i c o l t o r i , i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i . S o n o q u e l l i c h e v a n n o a l a v o r a r e s e n z a d i s c u t e r e l a m a t t i n a . E ' q u e l l o c h e c i h a p e r m e s s o d a l d o p o g u e r r a a d o g g i d i d i v e n t a r e l a s e c o n d a p o t e n z a i n d u s t r i a l e e u r o p e a , l a q u i n t a p o t e n z a c o m m e r c i a l e m o n d i a l e . N o n v o g l i a m o c h e i l c e t o m e d i o d i v e n t i c e t o p o v e r o , v o g l i a m o c h e c h i g u a d a g n a d i m e n o d i v e n t i c e t o m e d i o . B a s t a c o n q u e s t o o d i o , c o n l ' o d i o n e i c o n f r o n t i d i c h i g u a d a g n a . N o n p o s s i a m o a v e r e l ' I t a l i a d e l r e d d i t o d i C i t t a d i n a n z a . N o i v o g l i a m o s t i p e n d i p i ù r i c c h i , n o n s t i p e n d i p i ù p o v e r i " . " L a C i g l n o n f i r m a p i ù n e s s u n c o n t r a t t o . B r a v i s s i m o i l m i n i s t r o Z a n g r i l l o c h e h a f i r m a t o i c o n t r a t t i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , d e l l a s a n i t à e d e l l a s c u o l a . L a C g i l è s e m p r e c o n t r o p e r c h é d e v e a n d a r e c o n t r o i l G o v e r n o . M a u n s i n d a c a t o d e v e s t a r e d a l l a p a r t e d e i l a v o r a t o r i , n o n d e v e s t a r e d a l l a p a r t e d i u n p a r t i t o p o l i t i c o " , c o n c l u d e .